Šest mrtvih in desetine ranjenih v valu protestov v Iranu

Med protesti proti gospodarski krizi v Iranu so danes izbruhnili spopadi med protestniki in policijo, pri čemer je umrlo najmanj šest ljudi, poročanje iranske tiskovne agencije Fars povzema francoska AFP. Spontani protesti v Iranu, ki jih je sprožilo nezadovoljstvo z gospodarsko stagnacijo in hiperinflacijo v državi, so se začeli v nedeljo, ko so nekateri trgovci v Teheranu zaprli svoje trgovine. Protestom so se do srede pridružili študentje desetih univerz v prestolnici in drugih mestih.

V več mestih so danes med protesti izbruhnili spopadi med protestniki in policijo. V Lordeganu na jugozahodu države sta bila v spopadih ubita dva človeka, v mestu Kudašt pa je umrl policist. V kraju Azna na zahodu Irana je skupina izgrednikov napadla policijsko postajo, pri čemer so bili po poročanju agencije Fars ubiti trije ljudje, 17 pa je bilo ranjenih. Iransko gospodarstvo, ki ga že desetletja bremenijo zahodne sankcije, se je znašlo pod dodatnim pritiskom, potem ko so Združeni narodi konec septembra ponovno uvedli mednarodne sankcije, povezane z jedrskim programom države, ki so bile odpravljene pred desetimi leti. Zahodne sile skupaj z Izraelom obtožujejo Iran, da si prizadeva pridobiti jedrsko orožje, kar Teheran zanika in vztraja pri miroljubnem jedrskem programu.