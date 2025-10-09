Sestra Madeleine McCann prejemala srhljiva sporočila ženske, ki je trdila, da je Maddie

Sestra pogrešane Madeleine McCann, Amelie McCann, je na sodišču razkrila, da je mesece molčala o »strašnih sporočilih«, ki jih je prejemala od ženske, ki je trdila, da je pravzaprav pogrešana Madeleine.

Na sojenju na sodišču v okrožju Leicester je Amelie povedala, da ji je januarja 2024 prek družbenih omrežij pisala 24-letna Julia Wandelt, državljanka Poljske, z računa z imenom »Julia Julia«. Trdila je, da je Madeleine, ki je izginila leta 2007 v portugalskem letovišču v regiji Algarve, in ji začela pošiljati dolga in čustveno nabita sporočila.

»Mislila sem, da bom zmogla sama«

Amelie je ta sporočila družini razkrila šele septembra 2024. Na vprašanje tožilke, zakaj je tako dolgo molčala, je odgovorila: »Sprva nisem nikomur povedala, ker nisem vedela, v kakšnem obsegu mi je pošiljala sporočila in vzpostavljala stik z mojo družino, zato nisem pomislila, da gre za kaznivo dejanje ali nadlegovanje.«

Pojasnila je, da je bila že vajena prejemati različna sporočila v povezavi z zadevo, zato jih je sprva ignorirala.

Madeleine McCann oziroma Maddie je izginila 3. maja 2007 iz apartmaja na Portugalskem. FOTO: Reuters

»Podton obupa« v njenih sporočilih

Ko je opisovala občutke ob branju sporočil, je dejala: »Bilo je precej neprijetno. Sporočila so bila dolga, v njih je bil jasen podton obupa, kar je name povzročilo velik pritisk. Nisem želela prejemati takšnih sporočil. Zdela so se mi srhljiva.«

Julia Wandelt ji je v prvem sporočilu januarja 2024 med drugim napisala, da ima »veliko spominov« in da lahko Amelii pove stvari iz otroštva. Med drugim je omenjala, da se spominja otroških iger, in prosila za DNK test, s katerim bi dokazala, da je Madeleine.

Amelie je na sodišču povedala, da so jo ti »spomini« močno zmotili: »Zelo je zaskrbljujoče, da izmišljuje takšne domnevne spomine, čeprav ni Madeleine.«

FOTO: Joe Giddens Afp

Na vprašanje, ali jo je Wandelt prepričala v opravljanje testa DNK, je odgovorila: »Ne, ni me prepričala. Res pa se pojavi občutek krivde, ker je očitno obupana in želi stik, a v sebi sem vedela, da to ni ona.«

Pošiljala sporočila, klicala in prišla pred njihov dom

Sodišče je izvedelo, da je Wandelt družini pošiljala številna elektronska pisma, klicala do 60-krat v enem samem dnevu in se celo pojavila pred njihovim domom, kjer jih je nagovarjala, naj opravijo DNK test.

Tožilstvo je predstavilo »nedvoumne znanstvene dokaze«, da Julia Wandelt nima nobene sorodstvene povezave z družino McCann, čeprav je zatrjevala, da ima spomine na otroštvo in izginotje.

Tudi Kate McCann, Maddiejina mama, je na sodišču razkrila, da so se ji porajali dvomi, ker je Wandeltova vztrajala, in je razmišljala, da bi test opravili samo zato, da bi zadevo enkrat za vselej razčistili. A je dodala, da ji je bilo po fotografijah jasno, da ženska ni njena hči.

Madeleinino skrivnostno izginotje iz portugalskega letovišča leta 2007 tako še vedno ni razrešeno.