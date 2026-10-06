Sezonski delavec Nikola (31) tri mesece po brutalnem napadu v Istri izgubil boj za življenje

Skoraj tri mesece po brutalnem napadu, zaradi katerega je poletje preživel v umetni komi, je življenje izgubil 31-letni Nikola M. iz okolice Koprivnice. Mladeniča sta v začetku junija v Medulinu brutalno pretepla najstnika, stara 18 in 19 let, ko se je s kolegoma pozno ponoči vračal z dela. Trojica je želela zaviti še v enega od gostinskih lokalov na pijačo, pred njim pa so se s tremi najstniki zapletli v prepir. Ta je prerasel v fizični spopad, med katerim je 19-letnik Nikolo s pestjo udaril v glavo.

Udarec je bil tako močan, da je 31-letnik, ki je v Medulin prišel kot sezonski delavec, padel in z glavo udaril ob robnik. Pri tem je utrpel tako hude poškodbe, da so ga morali v puljski bolnišnici dati v umetno komo. Ko je Nikola nezavesten obležal na cesti, so mladi nasilneži pretepli še njegova kolega, nato pa so se razbežali, a so jih policisti kmalu našli in prijeli. Omenjena najstnika so ovadili zaradi kaznivega dejanja povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ker je njuna žrtev zdaj zaradi teh poškodb umrla, pa bo moralo državno tožilstvo odločiti o prekvalifikaciji kaznivega dejanja.

Nikola se je po dveh mesecih v umetni komi prebudil, ni pa mogel govoriti niti hoditi. Je pa začel počasi premikati desno roko, mami se je tudi nekajkrat nasmehnil, zato so njegovi bližnji upali, da si bo opomogel, piše portal Podravski.hr. Njegovo stanje je zahtevali 24-urno nego, ker v bolnišnici ni več mogel ostati, pa mu je mama, ki mora še nekaj tednov delati v Medulinu, uredila mesto v domu. Žal je Nikola pred dvema tednoma hudo zbolel za vnetjem pljuč, njegovo že tako šibko telo pa ni zmoglo boja z boleznijo. Ponovno se je znašel v bolnišnici v Pulju, kjer je pred dnevi zaradi zapletov, povezanih z vnetjem pljuč, umrl. Za seboj je pustil 13-letnega sina, za katerega je po besedah prijateljev predano skrbel in ga oboževal.