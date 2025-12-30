Silovita eksplozija pri šoli predramila Zagreb: »Najprej sem mislila, da se je zrušila stavba«

Ponedeljkov večer na zagrebški Trešnjevki je v ponedeljek, 29. decembra, pretrgal silovit pok – tak, da so se ljudje zdrznili iz spanja in najprej pomislili na najhujše. Na igrišču ob Osnovni šoli Julija Klovića je odjeknila močna eksplozija, za tem pa je izbruhnil še požar. Gasilci so dobili klic ob 22.56 – po navedbah hrvaških medijev so jih o dogajanju obvestili tako policija kot tudi prestrašeni občani. Po prvih informacijah je nekdo na šolsko igrišče odvrgel pirotehnično napravo, ki je bila privezana na kanister z bencinom. Na posnetku, ki kroži po spletu, se vidi, kako se ob detonaciji dvigne ognjeni steber in dim, udar pa naj bi bil tako močan, da je eksplozija dobesedno »poskočila« več metrov v zrak. Ko so zagrebški gasilci prispeli na kraj, je kanister še gorel, a so ogenj hitro pogasili in s tem zaključili intervencijo.

Stanovalci iz okolice govorijo o dveh pokih. Ena od sosed je za hrvaške medije opisala, da jo je prvi prebudil in da je v prvem trenutku pomislila, da se je porušila bližnja stavba Vjesnika; drugi udar naj bi nato tudi videli – kot »ognjeno gobo« – in ob tem naj bi se zatresla okna. Poveljnik Javne gasilske uprave Zagreb Siniša Jembrih je potrdil, da je šlo za pirotehniko, privezano na kanister, ter da so požar pogasili po prihodu na teren.

Na družbenih omrežjih se vrstijo ogorčeni odzivi. Eden od prebivalcev je zapisal, da je bilo grozljivo in da je eksplozijo slišala skoraj polovica zahodnega dela Zagreba, na nebu pa naj bi se celo videl zelen blisk. Drugi komentator je bil ciničen in je pripomnil, da je ozadje dogajanja »dobro vprašanje za policijo«, ob tem pa dodal, da se je do 27. decembra osebno »utrudil od klicanja policije« – kar pa po njegovih besedah ne pomeni, da bo odnehal, če bo kdo »bombo« vrgel še bližje. Tretji pa je poudaril, da gre za »isto zgodbo kot lani« – po njegovem mnenju prava katastrofa. Dogodek je pretresel tudi naše bralce. Ena od bralk nam je šokirano sporočila: »Ta del Zagreba dobro poznam, večkrat sem bila tam na tržnici. Žal mi je, da je nekdo v tem prijetnem delu mesta tako grdo skalil mir občanov.«

Policija medtem vodi kriminalistično preiskavo, saj so po njihovih navedbah na območju aktivirali improvizirano napravo iz vnetljive tekočine in pirotehničnega sredstva, okoliščine in odgovorne pa še ugotavljajo. Žal pa ne gre za prvi tak primer, po poročanju portala 24sata so lani na silvestrovo na istem igrišču odvrgli podobno improvizirano pirotehnično napravo.