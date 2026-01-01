V baru s 100 ljudmi prišlo do eksplozije, domnevno umrlo več deset ljudi, več kot sto poškodovanih (VIDEO)

V enem od barov v švicarskem smučarskem središču Crans Montana je minulo noč odjeknila eksplozija, ki ji je sledil požar. Pri tem je umrlo ali je poškodovanih več ljudi, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila policija. Eksplozija je po navedbah policije odjeknila okoli 1.30. Sledil je požar, ki so ga kmalu uspeli pogasiti. V času dogodka je bilo v baru več kot 100 ljudi, vzrok eksplozije še ni znan. Švicarski medij Blick poroča, da je požar morda povzročila pirotehnika med koncertom.

Na posnetkih, ki krožijo po družbenih medijih, je videti požar v baru, kjer je potekalo silvestrovanje.

»Več deset ljudi je domnevno umrlo,« je novinarjem povedal poveljnik policije kantona Valais na jugozahodu Švice. Lokalni mediji so pred tem poročali o do 40 smrtnih žrtvah. Vzrok eksplozije še ni znan. Generalna tožilka kantona Valais Beatrice Pilloud je na novinarski konferenci povedala, da poteka preiskava okoliščin tragedije. »Trenutno domnevamo, da je šlo za požar,« je poudarila po poročanju britanskega BBC. Ob tem je izključila možnost, da bi šlo za napad. Pilloud je še dejala, da potekajo prizadevanja za identifikacijo žrtev in čimprejšnjo vrnitev trupel družinam.

Območje je popolnoma zaprto za javnost, nad smučarskim središčem pa velja prepoved letenja. Crans Montana v kantonu Valais na jugu Švice velja za mondeno počitniško destinacijo, ki jo obiskujejo številne znane osebnosti. Med prazniki je kraj običajno polno zaseden.