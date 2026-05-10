GRZLJIVO

Sin nemškega milijonarja (25) brutalno ubil mačeho Ivko P.: »Oče, tega mi ne boš nikoli odpustil«, nato je sledila groza

Emanuel R., sin nemškega milijonarja, je priznal umor mačehe Ivke P. iz Črne gore. Na sojenju so razkrili brutalne podrobnosti.
N. Č.
 10. 5. 2026 | 17:46
Mladenič Emanuel R. (25), sin milijonarja iz Nemčije, je na začetku sojenja priznal, da je ubil svojo mačeho Ivko P., po rodu iz Črne gore. »Bil sem v transu,« je povedal Emanuel R. Forenzični patologi so po zločinu dokumentirali več kot 70 poškodb kože, med njimi vbodne rane in ureznine. Po navedbah tožilstva je Emanuel R. s temi poškodbami zahrbtno ubil svojo mačeho.

Prvi dan sojenja pred 11. kazenskim senatom deželnega sodišča v Münchnu je 25-letnik pripovedoval, kako si je leta zaman prizadeval, da bi bil oče ponosen nanj. Njegova mačeha naj bi medtem z manipulacijo in zlobo poskušala njega in očeta spraviti narazen.

Obtožnica je obsežna, deloma zato, ker tožilstvo natančno rekonstruira spor med očetom, sinom in mačeho. Petindvajsetletnik je na sodišču sam pričal, da sta bila njegova biološka starša v razmerju, preden je oče med nosečnostjo zapustil njegovo mamo.

Ivka P. je bila namreč najboljša prijateljica njegove matere, a jo je oče zapustil, da bi začel zvezo z Ivko P. in se z njo poročil.

Emanuel je nato odraščal z biološko materjo, ki je bila po njegovih besedah zelo prijazna in skrbna, popolno nasprotje mačehe. Vsak konec tedna je do 18. leta preživljal z njo in očetom. Oče naj bi bil razočaran, ker ni opravil sprejemnih izpitov za univerzo. Kljub temu se je izučil za mehanika, da bi očetu lahko pomagal pri upravljanju nepremičnin doma in v tujini. Med tednom je opravljal svoje delo, ob koncih tedna ali zvečer pa je pomagal očetu. Po Emanuelovih besedah njegov trud nikoli ni bil dovolj.

»Želel sem si samo, da bi me imel rad,« je izjavil.

Vedno naj bi se trudil, da mačehi ne bi dal nobenega razloga za prepir. Kljub temu naj bi ga žalila, poniževala in namerno izkrivljala dejstva, da bi ga prikazala v slabi luči. Leta naj bi bilo to zanj izčrpavajoče. Na koncu sta se začela izogibati drug drugemu, česar je bil, kot je povedal, vesel.

Zabodel jo je približno 70-krat

Popoldne 8. junija 2025 se je med njima znova zaostrilo. Želel je obiskati očeta v njegovem stanovanju, njegova 76-letna mačeha pa naj bi mu poskušala zaloputniti vrata pred nosom. Emanuel se je poskušal vmešati. Po pogovoru z očetom se je mačeha nepričakovano pojavila in ga obtožila, da dela pretirane račune. Pri tem naj bi ga označila za nesramneža in 'prekletega idiota'. Oče mu je dejal, naj odide, pri tem pa je, kot običajno, ostal nevtralen.

»Bil sem zelo jezen,« je izjavil obtoženi

Mačeha naj bi ga spotaknila pri kuhinjskih vratih. Spotaknil se je, vstal in jo zgrabil, nato pa naj bi ga ona klofnila. Takrat naj bi padel v trans, zgrabil kuhinjski nož in 19,5 centimetra dolgo rezilo zaril v telo svoje mačehe.

Po obtožnici naj bi Emanuel R. očeta potisnil ven, zaklenil vrata in začel zabadati mačeho. Ko je enkrat odklenil vrata, naj bi rekel: »Oče, tega mi ne boš nikoli odpustil,« nato pa se vrnil v kuhinjo in znova zaprl vrata. Oče je poklical reševalce, njegova 76-letna žena pa je hudim poškodbam podlegla uro pozneje.

Odvetnica obrambe Birgit Schwerdt trdi, da je bil njen klient zmanjšano prišteven in da je v času zločina trpel za globoko motnjo zavesti. Sojenje naj bi trajalo do konca junija.

Osumljenec je zanikal, da bi bil njegov napad na žensko iz Črne gore motiviran s ksenofobijo, kar prav tako trdi državno tožilstvo. Povedal je, da je sicer »politično desno usmerjen«, vendar ni ksenofob. Preiskovalci so pri njem našli nacistično literaturo.

V kazenskem postopku je predvidenih še sedem narokov. Sodbo bi lahko izrekli 28. junija.

»Globoko obžalujem svoja dejanja in prevzemam polno odgovornost,« je Emanuel R. sporočil prek svojega odvetnika.

Pričal je tudi oče

Na sodišču je pričal tudi oče, ki je opisal, kako je bil videti dan groze. V kuhinji je izbruhnil fizični obračun, Emanuel R. je udaril svojo mačeho, oče pa jo je poskušal zaščititi. »Toda v nekem trenutku fizično nisem več zmogel,« je povedal Peter P.

Na sodišču je sina opisal kot pošast, pred katero med spopadom ni mogel zaščititi svoje žene. »Emanuelove oči so bile široko odprte. Tega ne bom nikoli pozabil,« je dejal starejši nepremičninski milijonar in nenadzorovano jokal.

Do takrat je sin deloval hladnokrvno, nato pa so tudi njega premagale solze.

Deželno sodišče bo sojenje v primeru umora nadaljevalo do 26. junija. Emanuelu R. grozi dosmrtna zaporna kazen.

