Sin para, poveznega z Epsteinom, storil samomor po objavi šokantnih dokumentov

25-letnega Edwarda Juula Rød-Larsna, sina vplivnega norveškega diplomatskega para, Mone Juul in Terja Rød-Larsna, so našli mrtvega v Oslu. Sodil si je sam. Tragični dogodek se je zgodil le nekaj dni po razkritju dokumentov ameriškega ministrstva za pravosodje, da so ga starši, ko je bil star komaj deset let, odpeljali na zasebni otok zdaj pokojnega pedofila Jeffreyja Epsteina.

Mladenič je bil v oporoki zloglasnega Epsteina zapisan kot dedič petih milijonov dolarjev, dokumenti pa so razkrili tudi elektronska sporočila, v katerih sta se njegova oče in mama zahvaljevala za povabilo na otok. Obisk sta opisala kot »edinstveno doživetje«.

Edwardovi starši so se znašli pod drobnogledom norveških oblasti zaradi domnevnih finančnih špekulacij z Epsteinom in korupcije. Juulova je bila zaradi škandala februarja prisiljena odstopiti z mesta norveške veleposlanice v Jordaniji in Iraku, njen mož, nekdanji predsednik Mednarodnega mirovnega inštituta, pa je obtožen korupcije. Družinski odvetniki so v izjavi za javnost poudarili, da je k samomoru odločilno prispeval neusmiljen medijski pritisk, v katerega so bili njuni otroci potisnjeni neprostovoljno.