Sinu pripravila usodno limonado, nato sta ga z njegovo ženo razkosali: mati na sodišču v Vidmu prvič zajokala (FOTO)

Na sodišču v Vidmu so v ponedeljek razkrivali nove podrobnosti enega najbolj pretresljivih umorov, ki so lani pretresli Italijo. Petintridesetletnega Alessandra Venierja sta po navedbah tožilstva v domači hiši v Huminu (Gemona del Friuli), nedaleč od slovenske meje, umorili njegova mati in partnerica. Truplo sta nato razkosali in skrili v zabojnik z živim apnom. Zdaj so preiskovalci predstavili podrobno časovnico njegovega zadnjega dne, vključno s sporočilom o limonadi, ki naj bi jo uporabili za omamljanje žrtve.

Na zatožni klopi sedita njegova 62-letna mati Lorena Venier in 31-letna partnerica Mailyn Castro Monsalvo. Obe sta obtoženi naklepnega umora z več obteževalnimi okoliščinami, skrunjenja in prikrivanja trupla. Mati je sodelovanje pri umoru že priznala, sodni postopek pa še poteka.

»Torej je treba pripraviti samo še limonado?«

Na zadnji obravnavi so karabinjerji predstavili rekonstrukcijo dogajanja 25. julija 2025. Pri tem so analizirali posnetke nadzornih kamer, telefonske povezave, elektronsko komunikacijo, registrske tablice vozil in podatke o prisotnosti na delovnem mestu. Lorena, po poklicu medicinska sestra, je bila dopoldne v bolnišnici, Alessandro pa doma. Za tisti večer je celo načrtoval druženje ob žaru. Nič ni nakazovalo, da bo to njegov zadnji dan.

Okoli poldneva je Mailyn svoji tašči poslala sporočilo, ki je zdaj postalo pomemben del dokaznega gradiva. »Torej je treba pripraviti samo še limonado?« jo je vprašala. Po prepričanju tožilstva je bila prav limonada eden ključnih delov načrta. Vanjo naj bi zamešali uspavalna oziroma pomirjevalna zdravila, s katerimi sta želeli 35-letnika onesposobiti. Ob 15.58 je sosedova nadzorna kamera Alessandra posnela v bližini garaže. To je zadnji znani posnetek, na katerem je še živ.

Pokojni Alessandro in njegova partnerka Mailyn Castro Monsalvo. FOTO: Facebook

Uspavalne tablete, inzulin in vezalke

Kot smo že poročali, je Lorena po aretaciji preiskovalcem opisala grozljiv potek umora. Po njenih navedbah sta sinu najprej v pijačo zamešali uspavalne tablete. Ker kljub temu ni umrl, mu je pozneje vbrizgala še inzulin. Nato sta ga poskušali zadušiti z blazino in rokami, vendar se je še vedno upiral. Nazadnje sta ga zadavili z vezalkami za škornje.

Njegova mati je priznala tudi, da je truplo z žago razkosala na tri dele. Posmrtne ostanke sta nato skrili v velik zabojnik in jih prekrili z živim apnom, da bi pospešili razkroj in prikrili vonjave. Tokrat so preiskovalci predstavili še posnetke, ki naj bi potrjevali posamezne dele časovnice.

Ob 19.20 je kamera posnela Loreno, kako je prenašala moder zabojnik, zatem pa še njegov pokrov. Po 22. uri se je večkrat prižgala luč v kleti, kjer so preiskovalci pozneje našli orodje, uporabljeno pri razkosanju trupla. Po polnoči sta se dve osebi večkrat premikali med hišo in garažo. Preiskava mobilnih telefonov obtoženk je poleg tega razkrila, da sta v dneh pred umorom po spletu iskali podatke o zabojnikih in apnu. Oboje sta pred zločinom tudi kupili, skupaj z mesarskim nožem.

Alessandrove posmrtne ostanke so odkrili šele približno teden dni pozneje, ko je Mailyn poklicala karabinjerje in razkrila, kaj se je zgodilo.

Dan po umoru prijateljici napisala, da se počuti lažje

Posebno pozornost je na obravnavi vzbudilo tudi sporočilo, ki ga je Lorena 26. julija, torej dan po sinovi smrti, poslala prijateljici. Zapisala ji je, da se počuti »lažje«. Povsem drugačen prizor pa so navzoči spremljali ob robu zadnje obravnave. Lorena, ki je priznala umor lastnega sina, je ob spominu nanj prvič javno planila v jok.

Po tragediji je Lorena preiskovalcem zatrjevala, da je sina umorila, ker naj bi bil nasilen do partnerice. Mailyn naj bi jo večkrat prosila za pomoč, saj naj bi jo Alessandro pretepal, poniževal in ji grozil s smrtjo. Mati je pripovedovala, da je na snaho gledala kot na lastno hčer in da sta se zaradi razmer v hiši močno povezali. Po njenih navedbah sta umor načrtovali več mesecev. Te trditve so del njene razlage dogodkov, ne pa že pravnomočno ugotovljen motiv.

V času zločina sta imela Alessandro in Mailyn komaj nekaj mesecev staro hčerko. Po prvotnem načrtu naj bi se Mailyn z otrokom vrnila v Kolumbijo, Lorena pa bi ju po upokojitvi obiskovala. Sodni postopek proti obema ženskama se nadaljuje. Sodišče je odredilo tudi psihiatrično izvedensko oceno obeh obtoženk.