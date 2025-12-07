»Učiteljica meseca«: 17-letnemu dijaku pošiljala ljubezenska pisma in gole fotografije, nato pa ga zvabila v džip ...

V ameriški zvezni državi Kansas je izbruhnil škandal, ki je dodobra pretresel tamkajšnjo srednjo šolo. 30-letna poročena učiteljica likovne umetnosti Nicole Hernandez, znana tudi kot Nikki Baird, se je znašla pod plazom hudih obtožb: imela naj bi razmerje in spolne odnose z enim od svojih 17-letnih dijakov. V preteklosti so jo slavili kot »učiteljico meseca«, zdaj pa se pripravlja na sojenje zaradi štirih kaznivih dejanj nezakonitih spolnih odnosov z mladoletnikom. Po poročanju lokalnih medijev naj bi ga najprej čustveno manipulirala, ga postopoma izolirala od prijateljev in družine, nato pa naj bi se v začetku leta 2024 med njima razvil nedovoljen odnos, ki se je odvijal tudi na zadnjem sedežu njenega džipa.

V zapisniku, ki so ga pridobili ameriški novinarji, dijak opisuje, kako je Hernandezova sprva začela z na videz nedolžnim fizičnim stikom – božanjem po hrbtu in ramenih, nato pa je od njega vedno pogosteje zahtevala objeme. V zadnjem letniku srednje šole naj bi ga začela videvati tudi zunaj šole. Od njegove mame je pridobila dovoljenje, da ga odpelje v center za umetnost, kjer ga je prvič prijela za roko. Fizični stik naj bi se od tam samo še stopnjeval: med objemi naj bi ga poljubljala na vrat in ga spraševala, ali želi, da ga poljubi. Dijak je policiji povedal, da je bil živčen in pod pritiskom, a je na koncu pristal.

Od njega zahtevala, naj o zadevi molči

Učiteljica naj bi mu povedala, da njen zakon razpada, mu dala svojo zasebno telefonsko številko in mu začela pošiljati ljubezenska pisma. V enem od njih naj bi po navedbah policije zapisala: »Upam in molim, da bom nekega dne lahko s teboj« in »Vem, da te ljubim.« Od njega naj bi zahtevala, naj se vede povsem normalno in da o vsem skupaj molči, da bi razmerje ostalo skrivnost. Dijak je še povedal, da ga je v zadnjem tednu pouka trikrat povabila v svoj kabinet in mu ukazala, naj se je dotika. Prelom naj bi se zgodil na večer zaključnih izpitov – Bairdova naj bi mu naročila, naj se z njo dobí v mirni stanovanjski soseski, tam pa ga je vprašala, ali želi z njo spolni odnos v njenem avtu. Po zapisniku se je počutil pod velikim pritiskom, bil je izjemno nervozen, a je privolil, ona pa naj bi ga mirila, da »ne bosta imela težav, ker je zdaj že 'maturiral'«.

Osamila ga je od sošolcev in ga manipulirala. Simbolična fotografija. FOTO: Blaž Samec/delo

Po zaključnih izpitih, ko je imel veliko manj obveznosti, naj bi se, kot trdijo preiskovalci, srečevala z njim tri- do štirikrat na teden, pri čemer naj bi večkrat imela spolne odnose na zadnjem sedežu njenega džipa. Ko je dijak uradno zaključil šolanje, naj bi začel prejemati tudi njene gole fotografije, sam pa je policiji povedal, da se je spolno razmerje nadaljevalo še naprej. Učiteljico so 22. maja aretirali, nato pa je bila po plačilu okrog 43.000 evrov varščine izpuščena na prostost. Ta teden je sodnik odločil, da je zbranih dovolj dokazov, da primer preide v naslednjo fazo – Hernandezova bo morala na sojenje zaradi vseh štirih točk obtožnice, njen naslednji narok pa je razpisan za 19. december, ko se bo uradno soočila z obtožbami.