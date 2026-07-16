Škandal pretresa policijo, možje v modrem med službo seksali z isto žensko?

Neverjeten škandal pretresa Policijsko upravo požeško-slavonsko na Hrvaškem, v glavnih vlogah pa se je znašlo več tamkajšnjih policistov. Kot je ekskluzivno razkril novinar Drago Hedl za Telegram, naj bi več policistov večkrat, in to sredi delovnega časa ter v službenem vozilu, imelo spolne odnose z isto žensko z območja županije.

Ta slavonska različica telenovele bi verjetno ostala skrivnost, če se v zgodbo ne bi vmešala klasična zakonska drama.

Drama v hiši in mobilni telefon, poln ‘vročih’ dokazov

Do popolnega razkritja je prišlo po prijavi družinskega nasilja v kraju, kjer omenjena ženska živi z možem. Po burnem prepiru ji je mož odvzel mobilni telefon, ona pa je odšla k sosedi in prek nje uspela poklicati številko 112. Kmalu je na naslov prispela policijska patrulja iz sosednjega kraja. Ogorčeni mož jih je takoj opozoril na ženinin mobilni telefon in jih posvaril, da se v njem nahajajo izjemno kompromitirajoči posnetki.

Kot piše Telegram, so policisti, ko so prevzeli napravo in pregledali vsebino, doživeli šok — na posnetkih so prepoznali obraze svojih kolegov iz uprave.

Poskus prikrivanja je propadel, ker so posnetki že ‘pricurljali’?

Čeprav so po informacijah, ki jih je objavil Telegram, celoten primer sprva poskušali prikriti znotraj policijskih zidov, je to kmalu postalo nemogoče. Eksplicitne fotografije so namreč že začele množično krožiti po aplikacijah, zato je morala biti preiskava sprožena.

Uredništvo Telegrama je Policijski upravi požeško-slavonski poslalo podrobno vprašanje s konkretnimi imeni in priimki treh policistov, inicialkami ženske in njenim delovnim mestom. Vprašali so, ali se izvajajo uradne preiskovalne dejavnosti in koliko policistov je pravzaprav pod drobnogledom.

Odgovor, ki je prispel iz policije, je precej »zadržan«, vendar potrjuje, da se nekaj vendarle dogaja.

»Obveščamo vas, da Policijska uprava požeško-slavonska ne izvaja policijskih preiskovalnih dejanj v zvezi z navedbami, na katere se nanaša vaše vprašanje. Hkrati pa potekajo preverjanja navedb o morebitnem neprimernem vedenju enega policijskega uslužbenca,« so kratko sporočili in se izognili odgovoru na večino konkretnih vprašanj, poroča Jutranji list.