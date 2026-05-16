Škandal v Srbiji: aretirali nekdanjega šefa policije, ki naj bi sodeloval z mafijo in prikrival sledi zločina

V Srbiji odmeva obsežna kriminalistična preiskava, v središču katere se je znašel nekdanji načelnik beograjske policije Veselin Milić. Višje sodišče v Beogradu mu je po aretaciji odredilo 30-dnevni pripor zaradi suma, da je zlorabil položaj in sodeloval pri prikrivanju hudega kaznivega dejanja ter oviral preiskavo izginotja moškega, ki ga mediji povezujejo z enim od beograjskih kriminalnih klanov, poroča Kurir.

Milića so po nalogu Višjega javnega tožilstva prijeli pripadniki kriminalistične policije, v preiskavo pa je vključenih več enot ministrstva za notranje zadeve. Po navedbah tožilstva obstaja nevarnost, da bi na prostosti vplival na priče ali uničeval dokaze, zato mu je bil odrejen pripor. Primer je povezan z izginotjem Aleksandra Nešovića, ki je 12. maja izginil v eni od restavracij v beograjskem naselju. Okoliščine dogodka še niso povsem razjasnjene, po doslej znanih informacijah pa naj bi v lokalu prišlo do spora, ki se je končal s streljanjem. Preiskovalci preverjajo sume, da so bili po dogodku v prikrivanje vpleteni tudi posamezni policisti iz Milićevega spremstva.

Osumljenih naj bi bilo več policistov

Truplo naj bi bilo po dogodku odpeljano iz restavracije in odvrženo ob avtocesti, kjer naj bi ga skušali zažgati, medtem ko naj bi drugi udeleženci poskušali izbrisati posnetke nadzornih kamer. Teh navedb pristojni organi uradno še niso potrdili, poudarjajo pa, da preiskava poteka in da preverjajo vse podrobnosti. V povezavi s primerom je bilo doslej pridržanih več oseb, med njimi tudi policisti. Direktor policije je ob tem poudaril: »Zaščitenih ni, niti jih ne bo,« in dodal, da bodo vsi osumljeni predani tožilstvu v nadaljnji postopek. Po njegovih besedah v preiskavi sodeluje več kot 200 pripadnikov različnih enot, ki skušajo razjasniti okoliščine kaznivega dejanja.

Aleksandar Vučić. FOTO: Djordje Kojadinovic Reuters

Predsednik Srbijeje javnost pozval k previdnosti pri širjenju informacij in poudaril, da truplo pogrešanega še ni bilo najdeno, poroča hrvaški Index. Primer je sprožil tudi politične odzive. Opozicija zahteva odgovornost vodstva notranjega ministrstva in policije, saj meni, da gre za resen dvom v varnostni sistem države in morebitno prepletanje državnih struktur z organiziranim kriminalom. Preiskava se nadaljuje, pristojni organi pa napovedujejo, da bodo nove podrobnosti znane v prihodnjih dneh.