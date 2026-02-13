  • Delo d.o.o.
NEPRIMERNA PRAKSA

Škandal! Zdravnico urgentne službe ujeli med uživanjem kokaina

Na izredni zdravniški pregled pri specialistu medicine dela še ni bila napotena.
Fotografija je simbolična. FOTO: Kieferpix/Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Kieferpix/Getty Images
N. P.
 13. 2. 2026 | 13:13
 13. 2. 2026 | 13:44
2:07
S Hrvaške prihajajo pretresljive informacije. Oddaja Provjereno na Novi TV je poročala o 36-letni zdravnici urgentne medicine, ki naj bi jo fotografirali med uživanjem kokaina. Uredništvo naj bi najprej prejelo anonimno prijavo, nato še fotografije, ki naj bi to potrjevale. Po navedbah oddaje so potrditev prejeli iz več virov. Gre za zdravnico, ki je že lani dvignila veliko prahu, ko je na svojem takratnem delovnem mestu poklicala kolege z nujne medicinske pomoči in jih napotila na lažno intervencijo. Primer, kot poročajo, ni dobil epiloga pred pristojnimi organi. Prijavo, da naj bi 36-letnica delo opravljala pod vplivom prepovedanih substanc, so prejeli tudi njeni nadrejeni na Zavodu za nujno medicinsko pomoč Zagrebške županije. Ko so jo novinarji skušali kontaktirati, je zaprosila za letni dopust. Na izredni zdravniški pregled pri specialistu medicine dela še ni bila napotena.

Uredništvo naj bi najprej prejelo anonimno prijavo, nato še fotografije, ki naj bi to potrjevale (simbolična fotografija). FOTO: Thinkstock
Uredništvo naj bi najprej prejelo anonimno prijavo, nato še fotografije, ki naj bi to potrjevale (simbolična fotografija). FOTO: Thinkstock

Direktor zavoda Davorin Gajnik je pojasnil, da je zdravnica trenutno na dvotedenskem dopustu, po vrnitvi pa jo bodo pred nadaljevanjem dela poslali na izredni zdravniški pregled, ki bo pokazal, ali je sposobna opravljati delo. Zatrdil je tudi, da doslej ni imel informacij, da bi uživala prepovedane droge, niti naj se na delovnem mestu ne bi vedla, kot da je pod vplivom. Fotografije naj bi nastale v zasebnem okolju.

Oddaja Provjereno je o isti zdravnici poročala že maja lani. Takrat je poklicala nujno pomoč zaradi domnevne intervencije, ki naj bi bila po besedah njenih kolegov lažna. Čeprav so takšni primeri praviloma prijavljeni policiji, takrat tega niso storili. Kmalu zatem je zapustila Zavod za nujno medicinsko pomoč Zadrske županije in se vrnila na prejšnje delovno mesto v Zagrebški županiji. Takrat je novinarjem dejala, da bi se morali ukvarjati z resnejšimi temami.

zdravnikikokainHrvaškaZagrebzdravstvodroge
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
MALA PRINCESA

Priljubljena princ in princesa prvič pokazala hčerko

Brunejski princ Abdul Mateen in njegova žena Anisha, princesa hrvaškega rodu, sta v začetku meseca februarja postala starša.
13. 2. 2026 | 13:25
