Moški iz Saške v Nemčiji je doživel hud šok, ko je v soboto zjutraj začel z lopato čistiti sneg pred svojo hišo. Odkopal je namreč truplo moškega, zdravnik, ki so ga poklicali na kraj, je lahko le potrdil smrt.

Policija preiskuje, ali je šlo za nesrečo ali za naravno smrt

Izkazalo se je, da gre za 86-letnika, katerega izginotje je bilo prijavljeno nekaj ur prej. Izginil je iz hiše, oddaljene približno poldrugi kilometer od kraja, kjer so pozneje našli njegovo truplo, navaja T-online.de.

Njegova žena ga je zadnjič živega videla med 20. in 21. uro. Ko je okoli 3. ure zjutraj opazila, da ga ni, je takoj obvestila policijo.

Gasilska enota se je pripravljala na iskanje z dronom, ko je prišla novica, da so ga našli mrtvega v snegu. Policija preiskuje, ali je šlo za nesrečo ali za naravno smrt.