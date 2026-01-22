Skoraj dve desetletji po tragediji: srhljivo zadnje sporočilo rokoborca razkrilo grozo doma

Skoraj dve desetletji po eni najpretresljivejših tragedij v svetu profesionalne rokoborbe je znova zakrožilo zadnje sporočilo zvezdnika WWE Chrisa Benoita – zveni pa kot srhljiv namig, da pri njem doma ni bilo vse, kot bi moralo biti.

Junija 2007 je Benoit doma v Fayettevillu v ameriški zvezni državi Georgia ubil ženo Nancy in njunega sedemletnega sina Daniela, nato pa si je vzel življenje. Primer je šokiral javnost in za vedno zaznamoval WWE, ki je Benoita po razkritju podrobnosti praktično izbrisal iz svoje zgodovine. Po navedbah oblasti je Benoit v dneh pred odkritjem poslal več vse bolj skrb vzbujajočih sporočil prijateljem, med njimi tudi rokoborcu Chavu Guerreru. Posebej je izstopalo glasovno sporočilo, ki ga je pustil drugemu znancu: dejal je, da so njegovi psi zunaj na dvorišču in da so zadnja vrata hiše odprta. Danes mnogi to razumejo kot temen znak, da se je v hiši dogajalo nekaj hudega.

Ko se Benoit ni pojavil na WWE dogodku, kjer bi moral nastopiti, so se prižgali vsi alarmi. Poklicali so policijo, naj preveri, ali je z njim in družino vse v redu. Ko so 25. junija 2007 prišli na njegov dom, so našli trupla Benoita, njegove žene in sina. Obdukcija je pozneje pokazala, da so bili njegovi možgani hudo poškodovani, kar so jo povezali s kronično travmatsko encefalopatijo (CTE), ki je že močno napredovala – gre za bolezen, ki jo strokovnjaki pogosto povezujejo s ponavljajočimi se udarci v glavo. Zdravniki so po poročilih stanje primerjali celo z možgani človeka z napredno stopnjo Alzheimerjeve bolezni.

Benoit je umrl star 40 let in je v ringu veljal za enega tehnično najbolj izpiljenih rokoborcev svoje generacije. Še tri leta prej je na WrestleManii 20 slavil naslov svetovnega prvaka, ob njem pa sta stala žena in sin – prizor, ki ga danes zaradi dogodkov, ki so sledili, mnogi vidijo v povsem drugačni luči.