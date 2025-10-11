Skoraj najela stanovanje, nato pa opazila podrobnost: »To bom prijavila policiji!«

Cene najemnin v Zagrebu, tako kot pri nas, že mesece vztrajno rastejo, zato je iskanje stanovanja postalo pravi izziv. V takih razmerah se zdi vsaka ugodnejša ponudba kot zadetek v polno – in prav to pogosto izkoristijo prevaranti.

Policija na Hrvaškem prejema vse več prijav zaradi lažnih oglasov za najem stanovanj, ki se pogosto pojavljajo v priljubljenih skupinah za iskanje in oglaševanje namestitev na Facebooku. Oglasi so na videz čisto verodostojni: resnične fotografije, natančni opisi in mamljive cene. A za njimi se pogosto skrivajo goljufi, ki poskušajo od nič hudega slutečih iskalcev dobiti akontacijo ali polog, nato pa izginejo brez sledu.

Ena od uporabnic je pred kratkim delila svojo izkušnjo in opozorila druge, naj bodo previdni. Skoraj je najela stanovanje v Sveti Nedelji pri Zagrebu, ki je bilo v oglasu predstavljeno kot dvosobno, lepo urejeno, cena pa je bila nekoliko nižja kot običajno.

Če je cena »predobra, da bi bila resnična«, je to skoraj zagotovo znak za alarm.

»Prevaranti! Pozor! Skoraj sem najela stanovanje v Sveti Nedelji. Naj bi bilo last upokojenega para, ki živi v Srbiji. Dobra cena, celo malo predobra. Pregledam fotografije in vidim iste slike iz oglasa za stanovanje v Žnjanu. Imena so verjetno lažna, moški se je predstavil kot Marko, ženska kot Jelena. Facebook profil je izginil. Prijavljam policiji,« je zapisala uporabnica.

Objava se je hitro razširila, številni uporabniki pa so potrdili, da so na iste fotografije in imena naleteli že prej — večinoma v oglasih za najem stanovanj v Splitu.

»Vedno enake slike, vedno isti trik«

»Da, to isto stanovanje se že dolgo oglašuje v Splitu in vsi vemo, da gre za prevaro. Prijava je bila že vložena, a očitno brez učinka, ker zdaj enako počnejo tudi v Zagrebu,« je zapisala ena od uporabnic. Drugi so dodali, da gre za dobro znane goljufe, ki uporabljajo iste fotografije in profile, dokler jih kdo ne začne preveč spraševati — nato izginejo.

FOTO: Pornpak Khunatorn Getty Images

Policija opozarja: to je znak za alarm

Strokovnjaki za nepremičnine in policija že leta opozarjajo, da je treba pri nenavadno ugodnih ponudbah vedno preveriti pristnost oglasa. Priporočajo, da nikoli ne plačujete vnaprej, dokler si stanovanja ne ogledate v živo in ne podpišete pogodbe o najemu z jasno navedenimi podatki obeh strani.

Pomaga lahko tudi preverjanje fotografij z orodji, kot je Google Reverse Image Search, kjer se hitro pokaže, če so slike ukradene z drugih oglasov ali spletnih strani.

Goljufi pogosto ciljajo predvsem na mlade in študente, ki iščejo cenovno dostopen dom. Rastoče cene in velika konkurenca pri iskanju stanovanj ustvarjata idealne pogoje za tovrstne prevare.

Najboljši način, da se izognete prevari, je previdnost in preverjanje informacij. Če je cena »predobra, da bi bila resnična«, je to skoraj zagotovo znak za alarm.