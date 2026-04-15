Skrajna malomarnost? Kirurg pacientu odstranil napačen organ, ta je nato umrl

Ameriškega kirurga Thomasa Shaknovskega je porota obtožila uboja iz malomarnosti druge stopnje, potem ko je med operativnim posegom odstranil napačen notranji organ, kar je privedlo do smrti pacienta, poroča True Crime News.

Obtožnica, ki so jo oblasti razkrile 13. aprila, se nanaša na dogodek iz 21. avgusta 2024. Takrat naj bi Shaknovsky med laparoskopsko odstranitvijo vranice pacientu pomotoma odstranil jetra. Po navedbah preiskovalcev je to povzročilo »katastrofalno izgubo krvi«, zaradi katere je 70-letni pacient umrl že med operacijo.

Ni prvič: za zdravnikom že več spornih operacij

Po poročanju ameriških medijev je zdravnik operacijo priporočil zaradi pacientovih bolečin v trebuhu. Diagnostične preiskave so pokazale povečano vranico in prisotnost krvi v trebušni votlini. Kljub temu naj bi pacient sprva želel zapustiti bolnišnico, vendar ga je zdravnik prepričal v poseg. Med operacijo je pacient doživel srčni zastoj. V sodnih dokumentih je navedeno, da je kirurg odstranil organ, za katerega je verjel, da je vranica, vendar ga zaradi šoka in kaotičnih razmer med posegom ni pravilno prepoznal. Po tragičnem dogodku so Shaknovskemu v več ameriških zveznih državah odvzeli zdravniško licenco.

Zdravnik je bil v preteklosti že večkrat tarča obtožb zaradi domnevnih strokovnih napak. Leta 2023 naj bi med operacijo nadledvične žleze odstranil del trebušne slinavke, leto kasneje pa še del črevesja pri drugem pacientu. Oba primera naj bi imela resne zaplete, v enem pa je pacient pozneje umrl. Shaknovskega so aretirali 13. aprila, trenutno pa ostaja v priporu, kjer čaka na naslednjo obravnavo pred sodiščem.