Skrivna stanovanja in oglasi na spletu! V središču mesta odkrili spolni škandal

Policija v Dubrovniku je na svojem območju razbila mrežo prostitucije in razkrila podrobnosti. Tako je že julija lani policija vdrla v stanovanje v Dubrovniku, kjer je pri »delu« našla dve brazilski državljanki. Aretirali so ju in po opravljenem postopku jima je bila izrečena prekrškovna kazen ter izgon iz države z dveletno prepovedjo vstopa in bivanja na Hrvaškem.

44-letnega moškega in 35-letno žensko iščejo s tiralico

Policija je po opravljeni kriminalistični preiskavi še ugotovila, kdo sta osebi, ki sta organizirali prostitucijo brazilskih državljanov. Gre za dva brazilska državljana, 44-letnega moškega in 35-letno žensko, ki sta junija lani novačila ženske za prostitucijo. Spolne storitve sta oglaševala prek specializiranih spletnih strani in se dogovarjala za srečanja s strankami na območju Dubrovnika v več različnih stanovanjih. Zasluženi denar sta si po dogovoru razdelila med seboj. Brazilca trenutno nista dosegljiva policiji, za njima pa je bil izdan nalog za prijetje.