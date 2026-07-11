Skrivnostna smrt fitnes vplivneža: pred tragedijo kričal, molil in stekel v jezero

Ameriški fitnes vplivnež, 32-letni Connor Murphy, ki je na YouTubu in drugih družbenih omrežjih zbral več kot dva milijona sledilcev, je umrl v skrivnostnih okoliščinah na Tajskem.

Po navedbah tajske policije se je Murphy v stanovanjskem naselju v provinci Samut Prakan tik pred smrtjo vedel zelo nenavadno. Očividci so pripovedovali, da je kričal, mahal z rokami, se valjal po tleh, molil in deloval povsem izgubljeno. Zaradi njegovega vedenja so poklicali policijo, a še preden so policisti prispeli, je stekel proti bližnjemu jezeru in skočil v vodo. Sprva je še plaval, nato pa se je začel utapljati. Reševalci so ga iskali približno pol ure, njegovo truplo pa našli približno 20 metrov od obale. Po prvih ugotovitvah na telesu ni bilo znakov nasilja, natančen vzrok smrti pa bo pokazala obdukcija skupaj s toksikološkimi preiskavami.

Pred smrtjo je razdejal svoje najeto stanovanje.

Policisti so nato v razkošni vili, kjer je Murphy živel s svojim dekletom, naleteli na pravo opustošenje. Stene so bile popackane s črno in rumeno barvo, uničeni so bili pohištvo, gospodinjski aparati in dekoracija. Dekle je povedalo, da je razdejanje povzročil Murphy, medtem ko je ona spala. V njegovem vozilu so našli prazne brizge in tablete, katerih sestavo še preiskujejo.

Policisti so ga našli mrtvega v jezeru.

Murphy je zaslovel z videi o bodibildingu in tako imenovanem looksmaxxingu, spletnem trendu, ki mlade spodbuja k doseganju domnevno popolnega videza. V zadnjih letih je namesto vsebin o fitnesu objavljal vse več posnetkov o duhovnosti, meditaciji in psihedeličnih izkušnjah, številni pa so menili, da se spopada z resnimi duševnimi težavami.