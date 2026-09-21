Skrivnostna smrt mame in 15-letne hčerke: po devetih mesecih preobrat, ricin našli tudi v hiši

Po devetih mesecih preiskave skrivnostne smrti 50-letne Antonelle Di Ielsi in njene 15-letne hčerke Sare Di Vito je prišlo do pomembnega preobrata. Nemški strokovnjaki naj bi v vzorcih iz njihove družinske hiše našli sledi smrtonosnega ricina, zaradi česar se preiskava zdaj še bolj osredotoča na vprašanje, kako je strup prišel v njuno telo, je navedel Dnevnik.hr.

Pokojna Antonella Di Ielsi. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook

Pretresljivi primer iz kraja Pietracatella v italijanski deželi Molise je že mesece zavit v tančico skrivnosti. Sodnomedicinske preiskave so namreč pokazale, da sta mati in hči umrli zaradi zastrupitve z ricinom, enim najnevarnejših rastlinskih strupov. Tožilstvo v Larinu primer preiskuje kot dvojni umor z naklepom, vendar za zdaj proti neznanemu storilcu.

Med 131 vzorci našli sledi strupa

Ključni premik v preiskavi naj bi prinesla analiza 131 vzorcev, ki so jih julija odvzeli v družinski hiši. Med njimi so bili hrana, posoda, oblačila in drugi predmeti. Strokovnjaki berlinskega Inštituta Robert Koch naj bi v delu teh vzorcev odkrili sledi ricina. Če bodo ugotovitve potrjene, bi to lahko pomenilo, da je nekdo s strupom rokoval prav v hiši. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je bil ricin primešan hrani ali pijači.

Usodna večerja je bila 23. decembra. Za mizo so sedeli Antonella, Sara in Antonellin mož oziroma Sarin oče Gianni Di Vita. Starejše hčerke Alice tistega večera ni bilo doma. Tudi Gianni je pozneje imel prebavne težave, podobne tistim, ki sta jih imeli njegova žena in hči, vendar so preiskave pokazale, da sam ricina ni zaužil.

Strup naj bi zaužili

Carlo Locatelli, direktor centra za zastrupitve v Pavii, kjer so marca ricin identificirali kot vzrok smrti, opozarja, da sama prisotnost strupa še ne dokazuje, ali je šlo za namerno dejanje ali nesrečo. Po njegovih besedah strup ni bil vdihan niti vbrizgan, zato kot najverjetnejša možnost ostaja zaužitje prek prebavil. Odvetnik Giannija Di Vite Vittorino Facciolla medtem poudarja, da preiskovalci ne smejo izključiti možnosti nesrečnega slučaja. Po njegovih navedbah so bili v nekaterih preteklih primerih ljudje ricinu izpostavljeni nenamerno.

Ključno bo, kje natanko so našli sledi

Preiskovalci bodo zdaj primerjali rezultate analiz hrane, ki so jo iz hiše zasegli takoj po dogodku, z novimi ugotovitvami iz 131 vzorcev. Če bi se izkazalo, da je ricin denimo na kosu posode ali kuhinjskem pripomočku, s katerim je rokovala le določena oseba, bi se lahko krog ljudi, ki jih preiskovalci podrobneje preverjajo, močno zožil. Enako bi veljalo, če bi sledi odkrili na oblačilih katerega od preživelih članov gospodinjstva.