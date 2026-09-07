Groza med kampiranjem: umrla komaj trimesečna dojenčica, policija prijela štiri ljudi

Smrt trimesečne dojenčice, ki je bila z družino na kampiranju v naravi, je pretresla skupnost v angleškem Staffordshiru. Policija še vedno ugotavlja, kaj se je zgodilo na območju ob Strawberry Lane v kraju Great Wyrley, kjer so v soboto zjutraj našli dojenčico v kritičnem stanju. Zaradi suma umora so aretirali štiri ljudi, vendar policija poudarja, da je preiskava še v zelo zgodnji fazi in da okoliščine otrokove smrti še niso pojasnjene.

Policijo in reševalce so okoli 8.45 poklicali zaradi prijave, da je otrok doživel srčni zastoj. Na kraj so nemudoma prihitele reševalne službe, vendar deklice kljub prizadevanjem niso mogli rešiti. Reševalna služba je sporočila, da so ob prihodu našli dojenčico, ki je bila v kritičnem stanju. Reševalci so takoj začeli izvajati napredne postopke oživljanja, vendar so morali po neuspešnih poskusih potrditi njeno smrt na kraju dogodka.

Policija je nato začela preiskavo in potrdila, da so zaradi suma umora aretirali štiri ljudi. Gre za 42-letnega moškega in 30-letno žensko iz južnega Staffordshira, 20-letno žensko iz Wolverhamptona ter 18-letnega moškega iz Walsalla. Vsi štirje so bili pozneje izpuščeni na prostost proti varščini, medtem ko se preiskava nadaljuje.

Območje okoli jezera so zavarovali

Policisti so čez konec tedna ogradili območje okoli jezera v tamkajšnjem naravnem rezervatu ob kanalu Wyrley and Essington. Preiskovalci so delo na kraju nadaljevali tudi v ponedeljek. Ena od prič je povedala, da je reševalcem pokazala pot do območja, kjer se je nahajala družina. Posnetki iz zraka so medtem pokazali najmanj štiri šotore in več kamping stolov, postavljenih v bližini ribiških ploščadi.

Na kraj so poleg policistov in reševalcev napotili tudi letalsko reševalno službo.

Policija poziva k previdnosti

Inšpektor Josh Lee iz angleške policijske ekipe za zaščito otrok je povedal, da preiskovalci okoliščine smrti ugotavljajo neprekinjeno. »Želim zagotoviti lokalni skupnosti, da dan in noč delamo na preiskavi okoliščin tega tragičnega dogodka, ki je razumljivo povzročil zaskrbljenost,« je dejal. Potrdil je, da so vse štiri osebe aretirali zaradi suma umora, vendar hkrati poudaril, da je preiskava šele na začetku. »Še vedno intenzivno zbiramo dodatne dokaze in ostajamo odprti za vse možnosti glede okoliščin smrti,« je dejal Lee. Dodal je, da policija za zdaj meni, da gre za osamljen primer.

Policija je javnost obenem pozvala, naj med preiskavo ne širi nepreverjenih informacij in ugibanj o smrti deklice. Ljudi prosijo, naj spremljajo uradne informacije ter se izogibajo objavljanju nepotrjenih in špekulativnih trditev na spletu. K previdnosti je pozval tudi lokalni svetnik Robert Duncan. Poudaril je, da je takšna novica za skupnost zelo pretresljiva, pristojnim službam pa je treba omogočiti, da lahko preiskavo opravijo mirno in dostojanstveno.

Javnost bodo o novih ugotovitvah obvestili, ko bodo na voljo dodatne uradno potrjene informacije, poroča Dnevnik.hr.