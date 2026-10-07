Skrivnostni klic na policijo: osumljenec prijavil lastni domnevni napad na letalsko bazo (FOTO)

Britanska policija je zadnjo septembrsko nedeljo zgodaj zjutraj v bližini letalske baze RAF Fairford v grofiji Gloucestershire zakoličila obsežno varnostno operacijo in odvzela prostost petim britanskim državljanom, starim med 23 in 25 let, zaradi suma načrtovanja terorističnega napada ter kaznivih dejanj, povezanih z eksplozivnimi sredstvi. Operacija je vključevala tudi pirotehnike, postavitev 400-metrskega varnostnega kordona ter začasno evakuacijo prebivalcev iz 85 okoliških hiš.

Preiskava razkriva precej nenavadne podrobnosti. BBC je izvedel, da je eden od petih osumljencev petnajst minut pred eno zjutraj, po lokalnem času, kar sam poklical policijo. To se je zgodilo skoraj uro pred klicem lokalne prebivalke, ki je skupino moških z maskami in kapucami ter tri kombije opazila po naključju, ko ji je zaprla pot do doma. Pomočnik komisarja in šef protiteroristične policije Laurence Taylor je potrdil, da je bilo posredovanje odraz niza različnih informacij. Med preiskavo vozil so policisti našli bencin, eksplozivnih naprav pa ne.

Raziskovalno letalo U-2 pristaja na letalski bazi RAF Fairford. FOTO: Toby Shepheard Reuters

Vseh pet moških z območja Londona so v ponedeljek, 28. 9. izpustili na prostost ob plačilu varščine in ob strogih omejitvah gibanja ter stikov. Ta poteza je sprožila precej presenečenja in odzivov, pri čemer je ameriški predsednik Donald Trump javno izrazil razočaranje nad odločitvijo. Taylor je pojasnil, da gre za premišljeno preiskovalno odločitev, ki temelji na strategiji in izkušnjah, ter poudaril, da varnost javnosti ostaja na prvem mestu. Britanski premier Andy Burnham je po sestanku kriznega odbora Cobra pozval javnost, naj ne ustvarja lastnih zaključkov, dokler organom ne uspe ugotoviti vseh dejstev.

Predstavniki policije preučujejo več možnosti, vključno s tem, da bi osumljeni lahko delovali v imenu tuje države. Baza RAF Fairford je namreč ključna točka, s katere so ameriški bombniki v zadnjih mesecih vzletali proti Bližnjemu vzhodu po britanski odobritvi za obrambne napade na Iran. Čeprav je Teheran že v juliju opozoril, da so vse baze, uporabljene za agresijo na njihovo ozemlje, legitimna tarča, je iransko veleposlaništvo v Londonu kakršnokoli povezavo z incidentom odločno zavrnilo in označilo za neutemeljeno spekulacijo.