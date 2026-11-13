  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TRAGIČNO

Skrivnostno izginotje! Miroslav (43) izginil s počivališča, zdaj so ga našli mrtvega!

Tovornjak je ostal na počivališču, za voznikom izginila vsaka sled.
Tovornjak je ostal na počivališču, za voznikom izginila vsaka sled. FOTO: Nizozemska Policija
Tovornjak je ostal na počivališču, za voznikom izginila vsaka sled. FOTO: Nizozemska Policija
M. U.
 13. 11. 2026 | 17:40
 13. 11. 2026 | 17:40
2:34
A+A-

Več dni so iskali 43-letnega Miroslava, ki je med vožnjo iz Nemčije proti Belgiji izginil brez sledu. Njegov tovornjak so našli zapuščen na počivališču ob avtocesti, za voznikom pa se je izgubila vsaka sled. Zdaj je prišla žalostna novica. Miroslava so našli mrtvega. Njegovo truplo so našli v bližini ceste Preutersweg v kraju Bocholtz,nedaleč od nemško-nizozemske meje. Nizozemska policija je njegovo smrt potrdila v četrtek, 12. novembra, poroča GP Maljevac, ki se sklicuje na nizozemski RTV Parkstad.

Tovornjak je ostal na počivališču, za voznikom izginila vsaka sled

Miroslav je bil s tovornjakom na poti iz Nemčije proti Belgiji. Med vožnjo se je ustavil na počivališču Langveld ob avtocesti A76 pri mestu Heerlen, tik za mejnim prehodom med Nemčijo in Nizozemsko. Po podatkih nizozemske policije so bili z njim nazadnje v telefonskem stiku v ponedeljek okoli 10. ure dopoldne. Še istega dne ob 12.10 so zabeležili zadnji stik prek aplikacije WhatsApp. Potem je zavladala tišina. Njegov tovornjak so pozneje našli na počivališču, vendar voznika ni bilo nikjer. Kaj se je zgodilo z njim in zakaj je zapustil vozilo, ni bilo jasno.

Iskali so ga tudi na nemški strani meje

Sledila je obsežna iskalna akcija, ki je potekala na obeh straneh nemško-nizozemske meje. V torek zvečer in v sredo so preiskovali okolico počivališča Langveld, med drugim tudi počivališče Tienbaan na nasprotni strani avtoceste A76. O izginotju so obvestili tudi nemško policijo, iskanje pa so razširili še na nemško ozemlje. Policistom so pomagali pripadniki organizacije Veteranen Search Team, ki sodeluje pri iskanju pogrešanih oseb. Toda iskanje ni prineslo srečnega razpleta. V četrtek so nizozemski mediji poročali, da so Miroslava našli mrtvega.

Kaj se je zgodilo s 43-letnikom?

Vzrok njegove smrti za zdaj ostaja neznan. Policija preiskuje okoliščine, v katerih je 43-letnik izgubil življenje. Prav tako še ni pojasnjeno, kaj se je dogajalo po njegovem zadnjem stiku prek WhatsAppa in kako se je znašel na kraju, kjer so pozneje odkrili njegovo truplo.

 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

NemčijaNizozemskasmrttovornjakpolicijaiskalna akcijaizginotjenizozemska policija
ZADNJE NOVICE
18:11
Novice  |  Svet
TRAGIČNA SMRT

Smrt Kristiana (32) pretresla javnost, zdaj se je oglasila družina: »Za tem ne stojimo!«

Družina je sporočila, da ni organizatorica sobotnih spominskih shodov in zanje ne prevzema odgovornosti.
13. 11. 2026 | 18:11
18:07
Novice  |  Slovenija
BATERIJSK TRAMVAJ

Po Ljubljani bo vozil 30-metrski velikan! Sprejme kar 250 potnikov, a nekaj je povsem drugače (FOTO)

Ljubljanski potniški promet začenja preizkušanje baterijskega tramvaja, kakršnega v slovenski prestolnici še nismo videli.
13. 11. 2026 | 18:07
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
TERAPIJA

Z loparčkom in žogico si podaljšujeta življenje

Renata Novak Zupančič in Vlado Zelenjak imata parkinsonovo bolezen. Volje do življenja jima ne manjka, na svetovnem prvenstvu na Kitajskem sta osvojila tri odličja.
Drago Perko13. 11. 2026 | 18:00
17:42
Novice  |  Slovenija
JESEN

Predsednica se proti covidu cepi vsako leto, sedaj pa poziva še državljane: »To je prepotrebna zaščita!«

Predsedniški par se je ob istem obisku cepil proti gripi in covidu-19. V prejšnji sezoni se je za to cepljenje odločilo dobrih 21.000 prebivalcev, za cepljenje proti gripi pa več kot 167.000.
13. 11. 2026 | 17:42
17:40
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGIČNO

Skrivnostno izginotje! Miroslav (43) izginil s počivališča, zdaj so ga našli mrtvega!

Tovornjak je ostal na počivališču, za voznikom izginila vsaka sled.
13. 11. 2026 | 17:40
17:19
Bulvar  |  Domači trači
NEPRIČAKOVANO PRESENEČENJE

Legendarna Esmeralda presenetila slovenske upokojenke: posnetki vas bodo spravili v solze (VIDEO)

Ko se je pojavila Esmeralda, so na dan privrela čustva.
13. 11. 2026 | 17:19

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Bomo imeli čez 15 let dovolj elektrike za vse?

Vse večja poraba električne energije bo v prihodnjih desetletjih zahtevala, da se elektroenergetski sistem prilagodi spreminjajočim se razmeram, hkrati pa je nujno delovanje v smeri razogljičenja in večanja deleža obnovljivih virov.
29. 10. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
11. 11. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Svet
OSKRBA

Kaj išče hrvaško energetsko podjetje v Kazahstanu?

Energija je eden ključnih dejavnikov gospodarske stabilnosti in strateške samostojnosti držav, trenutne geopolitične razmere pa dodatno poudarjajo pomen energetske varnosti v Evropi.
13. 11. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Bomo imeli čez 15 let dovolj elektrike za vse?

Vse večja poraba električne energije bo v prihodnjih desetletjih zahtevala, da se elektroenergetski sistem prilagodi spreminjajočim se razmeram, hkrati pa je nujno delovanje v smeri razogljičenja in večanja deleža obnovljivih virov.
29. 10. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
11. 11. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Svet
OSKRBA

Kaj išče hrvaško energetsko podjetje v Kazahstanu?

Energija je eden ključnih dejavnikov gospodarske stabilnosti in strateške samostojnosti držav, trenutne geopolitične razmere pa dodatno poudarjajo pomen energetske varnosti v Evropi.
13. 11. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
PromoPhoto
Novice  |  Svet
RAČUNI

Baterija, ki ve, kdaj je elektrika najdražja

Sistem družbe ENNA Next samodejno spremlja delovanje sončnih elektrarn in porabo v realnem času, izračunava, kdaj je najbolje polniti ali prazniti baterijo, spremlja borzne cene električne energije in se odzivana spremembe na trgu.
5. 11. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONKOLOGIJA

Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
Promo Slovenske novice11. 11. 2026 | 11:14
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
10. 11. 2026 | 09:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HORMONI

Jeste enako kot prej, kilogramov pa je vse več. Zakaj?

Utrujenost, nespečnost, nihanje razpoloženja in kilogrami, ki se kopičijo kljub nespremenjenim navadam. So lahko vzrok hormonske spremembe?
6. 11. 2026 | 13:32
Promo
Novice  |  Slovenija
DEPOZITI

Prihranki na banki? Preverite, kje lahko dobite največ

Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
11. 11. 2026 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
KARTICE

Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
9. 11. 2026 | 09:01
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ODNOSI

Združili moči s prvakom med pijačami

Povezovanje poslovanja na dveh sosednjih trgih, nova partnerstva in naložbe v učinkovitost odpirajo prostor za nadaljnjo rast.
2. 11. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPOVED

Bo JEK2 prinesel cenejšo elektriko? Kaj nas čaka do takrat? (video)

Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
9. 11. 2026 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
TRADICIJA

Slovensko podjetje osvaja Evropo. Zdaj je na vrsti Španija

Perutnina Ptuj je lani praznovala 120 let poslovanja. Jubilej je prišel v obdobju pomembne poslovne preobrazbe, ko podjetje iz regionalno prepoznavne živilske družbe raste v vse bolj mednarodno usmerjeno skupino.
10. 11. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST PODATKOV

Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOST BIVANJA

Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 14:35
Promo
Novice  |  Slovenija
GLASBA

V Ljubljano prihajajo filmske legende

Umetniški mozaik slovenske prestolnice bo ob jubilejni, 10. izvedbi Zimskega festivala bogatejši za dva izjemna koncertna večera.
Promo Slovenske novice12. 11. 2026 | 08:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLADKO UDOBJE

Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki