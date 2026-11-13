Skrivnostno izginotje! Miroslav (43) izginil s počivališča, zdaj so ga našli mrtvega!

Več dni so iskali 43-letnega Miroslava, ki je med vožnjo iz Nemčije proti Belgiji izginil brez sledu. Njegov tovornjak so našli zapuščen na počivališču ob avtocesti, za voznikom pa se je izgubila vsaka sled. Zdaj je prišla žalostna novica. Miroslava so našli mrtvega. Njegovo truplo so našli v bližini ceste Preutersweg v kraju Bocholtz,nedaleč od nemško-nizozemske meje. Nizozemska policija je njegovo smrt potrdila v četrtek, 12. novembra, poroča GP Maljevac, ki se sklicuje na nizozemski RTV Parkstad.

Tovornjak je ostal na počivališču, za voznikom izginila vsaka sled

Miroslav je bil s tovornjakom na poti iz Nemčije proti Belgiji. Med vožnjo se je ustavil na počivališču Langveld ob avtocesti A76 pri mestu Heerlen, tik za mejnim prehodom med Nemčijo in Nizozemsko. Po podatkih nizozemske policije so bili z njim nazadnje v telefonskem stiku v ponedeljek okoli 10. ure dopoldne. Še istega dne ob 12.10 so zabeležili zadnji stik prek aplikacije WhatsApp. Potem je zavladala tišina. Njegov tovornjak so pozneje našli na počivališču, vendar voznika ni bilo nikjer. Kaj se je zgodilo z njim in zakaj je zapustil vozilo, ni bilo jasno.

Iskali so ga tudi na nemški strani meje

Sledila je obsežna iskalna akcija, ki je potekala na obeh straneh nemško-nizozemske meje. V torek zvečer in v sredo so preiskovali okolico počivališča Langveld, med drugim tudi počivališče Tienbaan na nasprotni strani avtoceste A76. O izginotju so obvestili tudi nemško policijo, iskanje pa so razširili še na nemško ozemlje. Policistom so pomagali pripadniki organizacije Veteranen Search Team, ki sodeluje pri iskanju pogrešanih oseb. Toda iskanje ni prineslo srečnega razpleta. V četrtek so nizozemski mediji poročali, da so Miroslava našli mrtvega.

Kaj se je zgodilo s 43-letnikom?

Vzrok njegove smrti za zdaj ostaja neznan. Policija preiskuje okoliščine, v katerih je 43-letnik izgubil življenje. Prav tako še ni pojasnjeno, kaj se je dogajalo po njegovem zadnjem stiku prek WhatsAppa in kako se je znašel na kraju, kjer so pozneje odkrili njegovo truplo.