Skuhala je kavo, nato je v šotoru počilo: z otrokom so jo morali odpeljati v bolnico

Portal jutarnji.hr poroča o hudi nesreči v kampu na področju istrske Funtane. Kot so zapisali, je prišlo do eksplozije manjše plinske jeklenke, zaradi česar sta bili dve osebi odpeljani v puljsko bolnišnico. Policija iz Poreča bila o tej nesreči obveščena v jutranjem času.

Po pisanju omenjenega portala je plinska jeklenka v šotoru v avtokampu iz neznanega razloga eksplodirala. Eksplozija se je zgodila za tem, ko je bila jeklenka v uporabi. Istrska policijska uprava je namreč sporočila, da je do nje prišlo, po tem, ko je 39-letna poljska državljanka skuhala kavo ter ugasnila gorilnik. Ona in otrok sta ob tem dobila opekline.

Sorodna nesreča slovenske družine

Takšne eksplozije se lahko končajo precej huje, kot se je ta. Pred dnevi smo pisali o eksploziji v turistični nastanitvi v Kalabriji, zaradi katere je umrla slovenska družina - mama, oče in glasbeno nadarjena hčerka. Hčerka je umrla zadnja, več dni po tragični nesreči. Po ugotovitvah so se vsi trije pripravljali na večerjo, ko je prišlo do eksplozije. Po eksploziji je izbruhnil požar, ki je povzročil precejšnjo škodo v stanovanju.