Skupina mladih ponovno grozljivo pretepla tujca: »Sirskemu pomorščaku je skočil na prsni koš!«

Na Hrvaškem odmeva nov primer brutalnega nasilja nad tujim državljanom, tokrat iz Sirije. Incident se je zgodil na Reki, kjer je skupina mladih napadla 25-letnega sirskega pomorščaka, ki je bil v mestu zaradi dela na tovorni ladji. Po poročanju hrvaških medijev se je napad zgodil že v noči z 31. januarja na 1. februar, a je primer širšo javnost pretresel šele zdaj, ko se je na družbenih omrežjih razširil posnetek obračuna.

Mladenič naj bi se ponoči sprehajal po mestu, ko ga je prestregla skupina več oseb. Po doslej znanih informacijah je bil motiv za napad rop, saj so mu napadalci po pretepu odvzeli mobilni telefon in okoli 200 evrov gotovine. Napad se je hitro sprevrgel v hudo nasilje, pri katerem žrtev po navedbah medijev skoraj ni imela možnosti samoobrambe. Posebej šokanten je videoposnetek dogodka, ki ga je po vsej verjetnosti posnel eden izmed udeležencev napada. Na njem je videti, kako več mladih moških tujca brca in udarja, medtem ko leži na tleh. Ob napadalcih so bile prisotne tudi mlajše ženske, ki v dogajanje niso posegle. Eden od napadalcev naj bi žrtvi celo skočil na prsni koš.

Sirski pomorščak je utrpel hujše telesne poškodbe in je potreboval zdravniško pomoč. Hrvaška policija je po objavi posnetka sprožila intenzivno preiskavo in identificirala več oseb, povezanih z napadom. To je že drugi tovrstni primer zgodbe iz Hrvaške v zadnjih dneh, po tem, ko je v Zagrebu dekle preteplo Filipinca.