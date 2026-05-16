IZ SIRIJE

Skupina mladih ponovno grozljivo pretepla tujca: »Sirskemu pomorščaku je skočil na prsni koš!«

Na Reki je skupina mladih brutalno napadla 25-letnega sirskega pomorščaka, ki je v mestu bival zaradi dela na ladji. Napadalci so ga pretepli, oropali in nasilje celo posneli, posnetek pa je kasneje zaokrožil po družbenih omrežjih.
Fotografija je simbolična. FOTO: Hrvaška Policija
G. P.
 16. 5. 2026 | 17:37
Na Hrvaškem odmeva nov primer brutalnega nasilja nad tujim državljanom, tokrat iz Sirije. Incident se je zgodil na Reki, kjer je skupina mladih napadla 25-letnega sirskega pomorščaka, ki je bil v mestu zaradi dela na tovorni ladji. Po poročanju hrvaških medijev se je napad zgodil že v noči z 31. januarja na 1. februar, a je primer širšo javnost pretresel šele zdaj, ko se je na družbenih omrežjih razširil posnetek obračuna.

Filipinec, ki ga je v Zagrebu pretepla mlada Hrvatica: »Nisem je nadlegoval ali poskušal okrasti, v Dubaju vodim podjetje!« (VIDEO)

Mladenič naj bi se ponoči sprehajal po mestu, ko ga je prestregla skupina več oseb. Po doslej znanih informacijah je bil motiv za napad rop, saj so mu napadalci po pretepu odvzeli mobilni telefon in okoli 200 evrov gotovine. Napad se je hitro sprevrgel v hudo nasilje, pri katerem žrtev po navedbah medijev skoraj ni imela možnosti samoobrambe. Posebej šokanten je videoposnetek dogodka, ki ga je po vsej verjetnosti posnel eden izmed udeležencev napada. Na njem je videti, kako več mladih moških tujca brca in udarja, medtem ko leži na tleh. Ob napadalcih so bile prisotne tudi mlajše ženske, ki v dogajanje niso posegle. Eden od napadalcev naj bi žrtvi celo skočil na prsni koš.

Brutalno napadla turista v Zagrebu, zdaj je v priporu: »Mateja je raztresena in vse skupaj jo je precej prizadelo«

Sirski pomorščak je utrpel hujše telesne poškodbe in je potreboval zdravniško pomoč. Hrvaška policija je po objavi posnetka sprožila intenzivno preiskavo in identificirala več oseb, povezanih z napadom. To je že drugi tovrstni primer zgodbe iz Hrvaške v zadnjih dneh, po tem, ko je v Zagrebu dekle preteplo Filipinca.

IZ SIRIJE

