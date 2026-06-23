Skupina moških načrtovala napad na sezonske delavce iz Srbije: policija zasegla palice in podkape (FOTO)

Štirinajst pripadnikov navijaške skupine Torcida je osumljenih, da so načrtovali napad na sezonske delavce na otoku Hvar. Hrvaška policija je skupino prestregla še pred izvedbo domnevnega napada, pri preiskavi pa našla palice in druge predmete, ki bi jih lahko uporabili za fizični obračun, poroča hrvaški Index.

Po navedbah policije so hvarski policisti v četrtek v bližini enega od hotelov opazili dve vozili, v katerih je bilo skupaj 14 oseb. Po pregledu vozil so našli predmete, primerne za napad in prikrivanje identitete. Vse navzoče so pridržali, zasegli pa so tudi najdene predmete. Kriminalistična preiskava je pokazala, da naj bi bil prihod na Hvar organiziran. Del skupine naj bi se z gliserji odpravil iz Trogirja in Kaštel ter priplul do zaliva na južni strani otoka. Tam naj bi jih čakali sostorilci z avtomobili, ki bi jih odpeljali proti hotelu, kjer so bivali sezonski delavci. Po poročanju hrvaških medijev naj bi bili tarča napada sezonski delavci iz Srbije. Policija identitete oseb, ki naj bi bile tarča načrtovanega napada, uradno ni razkrila, je pa zoper vseh 14 osumljencev vložila kazensko ovadbo.

Predmeti ostajajo zaseženi do zaključka postopka. FOTO: Pu Splitsko-dalmatinska

Sodnik zavrnil predlog za pripor

Med osumljenci so hrvaški državljani, stari od 18 do 33 let. Štiri osebe – 33-letnik, dva 22-letnika in 18-letnik – so policisti predali pripornemu nadzorniku, zanje pa je splitsko občinsko državno tožilstvo zahtevalo odreditev preiskovalnega pripora. Tožilstvo je menilo, da obstaja nevarnost ponovitve kaznivega dejanja in vplivanja na nadaljnji potek postopka, zato je predlagalo pripor. Preiskovalni sodnik Županijskega sodišča v Splitu predlogu ni sledil. Namesto pripora je četverici odredil milejše ukrepe, med drugim prepoved približevanja določenemu območju ter obvezno tedensko javljanje na policijski postaji.

Na sodišču poudarjajo, da odločitev še ni pravnomočna. Občinsko državno tožilstvo v Splitu je namreč že vložilo pritožbo, o kateri bo odločalo višje sodišče. V okviru preiskave so policisti začasno zasegli tudi gliser, s katerim naj bi del skupine priplul na Hvar, več vozil ter predmete, ki so jih našli med pregledom. Vsi ostajajo zaseženi do nadaljnjih odločitev pristojnih organov. Primer je na Hrvaškem pritegnil veliko pozornosti predvsem zaradi suma, da je bila skupina organizirana z namenom obračuna s tujimi sezonskimi delavci. Po ugotovitvah policije ni šlo za naključno srečanje ali spontano zbiranje, temveč za vnaprej načrtovano akcijo, v katero je bilo vključenih več oseb, ki naj bi na otok prispele po različnih poteh in se nato zbrale na dogovorjeni lokaciji. Preiskava okoliščin dogodka se nadaljuje.