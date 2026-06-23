  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠTIRINAJST OSUMLJENCEV

Skupina moških načrtovala napad na sezonske delavce iz Srbije: policija zasegla palice in podkape (FOTO)

Tožilstvo je za četverico zahtevalo pripor, a je sodišče odločilo za milejše ukrepe.
Med zaseženimi predmeti so bili tudi pripomočki za prikrivanje identitete. FOTO: Pu Splitsko-dalmatinska
Med zaseženimi predmeti so bili tudi pripomočki za prikrivanje identitete. FOTO: Pu Splitsko-dalmatinska
K. G.
 23. 6. 2026 | 17:57
3:00
A+A-

Štirinajst pripadnikov navijaške skupine Torcida je osumljenih, da so načrtovali napad na sezonske delavce na otoku Hvar. Hrvaška policija je skupino prestregla še pred izvedbo domnevnega napada, pri preiskavi pa našla palice in druge predmete, ki bi jih lahko uporabili za fizični obračun, poroča hrvaški Index

Po navedbah policije so hvarski policisti v četrtek v bližini enega od hotelov opazili dve vozili, v katerih je bilo skupaj 14 oseb. Po pregledu vozil so našli predmete, primerne za napad in prikrivanje identitete. Vse navzoče so pridržali, zasegli pa so tudi najdene predmete. Kriminalistična preiskava je pokazala, da naj bi bil prihod na Hvar organiziran. Del skupine naj bi se z gliserji odpravil iz Trogirja in Kaštel ter priplul do zaliva na južni strani otoka. Tam naj bi jih čakali sostorilci z avtomobili, ki bi jih odpeljali proti hotelu, kjer so bivali sezonski delavci. Po poročanju hrvaških medijev naj bi bili tarča napada sezonski delavci iz Srbije. Policija identitete oseb, ki naj bi bile tarča načrtovanega napada, uradno ni razkrila, je pa zoper vseh 14 osumljencev vložila kazensko ovadbo. 

Predmeti ostajajo zaseženi do zaključka postopka. FOTO: Pu Splitsko-dalmatinska
Predmeti ostajajo zaseženi do zaključka postopka. FOTO: Pu Splitsko-dalmatinska

Sodnik zavrnil predlog za pripor

Med osumljenci so hrvaški državljani, stari od 18 do 33 let. Štiri osebe – 33-letnik, dva 22-letnika in 18-letnik – so policisti predali pripornemu nadzorniku, zanje pa je splitsko občinsko državno tožilstvo zahtevalo odreditev preiskovalnega pripora. Tožilstvo je menilo, da obstaja nevarnost ponovitve kaznivega dejanja in vplivanja na nadaljnji potek postopka, zato je predlagalo pripor. Preiskovalni sodnik Županijskega sodišča v Splitu predlogu ni sledil. Namesto pripora je četverici odredil milejše ukrepe, med drugim prepoved približevanja določenemu območju ter obvezno tedensko javljanje na policijski postaji.

Na sodišču poudarjajo, da odločitev še ni pravnomočna. Občinsko državno tožilstvo v Splitu je namreč že vložilo pritožbo, o kateri bo odločalo višje sodišče. V okviru preiskave so policisti začasno zasegli tudi gliser, s katerim naj bi del skupine priplul na Hvar, več vozil ter predmete, ki so jih našli med pregledom. Vsi ostajajo zaseženi do nadaljnjih odločitev pristojnih organov. Primer je na Hrvaškem pritegnil veliko pozornosti predvsem zaradi suma, da je bila skupina organizirana z namenom obračuna s tujimi sezonskimi delavci. Po ugotovitvah policije ni šlo za naključno srečanje ali spontano zbiranje, temveč za vnaprej načrtovano akcijo, v katero je bilo vključenih več oseb, ki naj bi na otok prispele po različnih poteh in se nato zbrale na dogovorjeni lokaciji. Preiskava okoliščin dogodka se nadaljuje. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

napadorganiziran napadpolicijasodiščeHrvaškasezonski delavci
ZADNJE NOVICE
18:08
Novice  |  Svet
UJETI DELFINI

Reševalna akcija med Visom in Korčulo, ribič brez oklevanja skočil v morje (VIDEO)

Brez razmisleka je skočil v morje, da bi pomagal.
23. 6. 2026 | 18:08
18:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

To počnejo številni vrtičkarji, agronomka pa opozarja: lahko naredite več škode kot koristi

Mleko, aspirin, soda bikarbona in drugi viralni vrtni triki niso vedno tako učinkoviti, kot obljubljajo družbena omrežja.
Kaja Berlot23. 6. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Izlet
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: to je čas rasti in izpopolnjevanja

Ocenimo svoj napredek in naredimo potrebne prilagoditve pred vrhuncem polne lune.
23. 6. 2026 | 18:00
17:57
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ŠTIRINAJST OSUMLJENCEV

Skupina moških načrtovala napad na sezonske delavce iz Srbije: policija zasegla palice in podkape (FOTO)

Tožilstvo je za četverico zahtevalo pripor, a je sodišče odločilo za milejše ukrepe.
23. 6. 2026 | 17:57
17:15
Novice  |  Slovenija
RAZPRAVA O VOLILNI PRAVICI TUJCEV

Po zapisu Nataše Sukič se je oglasil tudi Goran Šarac: »S takšno rešitvijo zakona se strinjam«

Šarac je stopil v bran novemu zakonu.
23. 6. 2026 | 17:15
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
REKREACIJA

Gibanje ima veliko obrazov

Brez fitnesa prav tako šteje, in tudi če ne maramo športa, bomo zagotovo našli rekreacijo, ki nam ustreza.
Janez Kušar23. 6. 2026 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOSMERNO

V slovenske domove prihaja nova tehnologija

Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
22. 6. 2026 | 14:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

V ZDA beležijo rekordno rast: kako bo po novem pri nas?

Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
22. 6. 2026 | 09:36
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOSMERNO

V slovenske domove prihaja nova tehnologija

Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
22. 6. 2026 | 14:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

V ZDA beležijo rekordno rast: kako bo po novem pri nas?

Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
22. 6. 2026 | 09:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Zakaj Slovenci množično obiskujejo prav to lokacijo v Zagrebu?

Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
22. 6. 2026 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OPOZORILNI ZNAKI

Bolezen, ki prizadene vsakega drugega odraslega

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
22. 6. 2026 | 14:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠKODA

Preden zaklenete vrata, naredite še eno preprosto potezo

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
Photo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVA PREHRANA

Prihaja nova oznaka »ultra procesirano«?

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
18. 6. 2026 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZABAVA

Tam, kjer nastajajo spomini

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 10:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
17. 6. 2026 | 13:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
OMREŽJE

Bo še dovolj elektrike za vse naše naprave?

Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
22. 6. 2026 | 14:41
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki