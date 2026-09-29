Skupinsko posilstvo na univerzi?! Več ur naj bi posiljevali dekle, blaga kazen razkačila javnost

Na eni najprestižnejših ameriških univerz Cornell se po skoraj dveh letih znova odpira preiskava domnevnega skupinskega posilstva. Takrat 20-letna študentka, v pravnih spisih imenovana Jane Doe, trdi, da jo je oktobra 2024 v hiši bratovščine Chi Phi sedem študentov omamilo in več ur spolno napadalo. Po njenih navedbah naj bi eden od osumljencev v skupinski klepet na Snapchatu celo povabil druge člane z besedami, da je na voljo brezplačen seks.

Primer je prijavila tri tedne pozneje, univerza pa je izvedla notranjo preiskavo. Dva študenta naj bi bila izključena, drugi pa so bili kaznovani z milejšimi ukrepi. Nekaterim naj bi izključitev celo skrajšali s pisanjem univerzitetnih esejev. Zaradi očitkov je bila bratovščina odstranjena iz kampusa, kazenskih obtožnic pa takrat ni bilo.

Okrožni tožilec Matthew Van Houten je zdaj napovedal ponovno preiskavo in možnost, da bo primer predložil veliki poroti. Pojasnil je, da njegov urad leta 2024 ni izvedel samostojne preiskave in da takrat ni prejel nekaterih domnevno ključnih sporočil s Snapchata.

Osumljenci očitke še naprej zanikajo. Eden trdi, da se opisani dogodek sploh ni zgodil, drugi pa priznava, da je poslal sporočilo, vendar zanika sodelovanje pri spolnih aktivnostih. Primer je medtem sprožil burne odzive tudi na družbenih omrežjih, o njem je javno spregovorila britanska igralka Florence Pugh.