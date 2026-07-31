Slovaka na otoku Viru s kamni in pestmi napadla televizijsko ekipo, skupila sta jo snemalec in novinar

Zadrska policija je zaključila preiskavo proti dvema slovaškima državljanoma, starima 64 in 20 let, ki sta na hrvaškem otoku Vir fizično in besedno napadla novinarja Ivana Krznarića ter snemalca Davida Šimičića hrvaške televizije Nova TV. Incident se je zgodil v torek dopoldne med snemanjem prispevka o nezakonitem oddajanju turističnih nastanitev.

Novinarska ekipa je opravljala svoje delo pred objektom, ki ga je turistična inšpekcija predhodno zapečatila. V tistem trenutku se je vanjo zapodila skupina nezadovoljnih tujih lastnikov zapečatenih apartmajev. Po podatkih Hrvaškega novinarskega društva (HND) je eden od napadalcev novinarja in snemalca najprej obmetaval s kamenjem, nato pa je sledil še fizični napad več oseb. V njem je bil 40-letni snemalec lažje poškodovan, saj je prejel več udarcev v glavo in trebuh. Na prizorišče sta nemudoma prispeli policija in reševalna služba.

Policistom je uspelo obema osumljencema odvzeti prostost še isti dan. Po končani preiskavi so ju predali pripornemu nadzorniku, proti njima pa je bila na pristojno državno tožilstvo v Zadru podana kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja uporabe sile proti osebi, ki opravlja opravila javnega pomena. Policija je ob tem poudarila, da je ravnala v skladu s posebnim protokolom za zaščito novinarjev in medijskih delavcev. V HND-ju so izrazili podporo napadeni ekipi in od organov pregona zahtevali najstrožje sankcije. Poudarili so, da napadi na medijske delavce pomenijo resen udarec za svobodo medijev in pravico javnosti do obveščenosti, ter opozorili, da takšna dejanja ne smejo ostati nekaznovana.