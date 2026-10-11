Slovenca med vlomom v Varaždinu zasačil lastnik: zadržal ga je do prihoda policije

V Varaždinu je v roke policije padel 67-letni državljan Slovenije, ki ga sumijo več vlomov v kletne shrambe stanovanjskega bloka. Po ugotovitvah varaždinske policije naj bi Slovenec v četrtek, 1. oktobra, vlomil v stanovanjsko zgradbo v Trnovečki ulici in se odpravil v skupne kletne prostore.

Odnesel pijačo, hrano in orodje

Najprej naj bi vlomil v shrambo 41-letnega stanovalca ter iz nje odnesel različne pijače in živilo. Nato naj bi vlomil še v shrambo 53-letnika, od koder je odnesel škatle z orodjem. S tem pa po navedbah policije še ni končal. Poskušal naj bi vlomiti tudi v shrambo 46-letne ženske, vendar mu to ni uspelo.

Med vlomom ga je zalotil 41-letni stanovalec, ki ga je zadržal do prihoda policistov. Policisti so 67-letnika prijeli in ga odpeljali na Policijsko postajo Varaždin. Po končani kriminalistični preiskavi so ga zaradi suma kaznivega dejanja velike tatvine z vlomom kazensko ovadili in predali pripornemu nadzorniku Policijske uprave Varaždin. Višina nastale materialne škode še ni znana in jo bodo ugotovili naknadno.