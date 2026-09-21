Slovenca Patricka M. obtožili grozljivega umora: nekdanjo partnerico Stefanie P. naj bi zadavil, truplo stlačil v kovček in ga zakopal v Sloveniji

Grozljiv primer, ki je lani pretresel Avstrijo in Slovenijo, dobiva (vsaj delen) sodni epilog. Tožilstvo v Gradcu je vložilo obtožnico proti 31-letnemu slovenskemu državljanu Patricku M., ki naj bi umoril svojo 32-letno nekdanjo partnerico Stefanie Pieper, njeno truplo skril v kovček in ga odpeljal čez mejo v Slovenijo.

Stefanie Pieper iz Gradca FOTO: Zaslonski Posnetek FOTO: Zaslonski Posnetek

Avstrijski preiskovalci Patricku M. očitajo umor in oskrunitev trupla. Po navedbah obtožnice naj bi Stefanie P. 23. novembra 2025 v Gradcu namerno ubil. Tožilstvo trdi, da jo je močno davil, poleg tega pa naj bi ji povzročil vbodne in rezne rane na vratu, je tako navedel Dnevnik.hr.

Po dejanju naj bi sledil še srhljiv poskus prikrivanja zločina.

Truplo naj bi odpeljal čez mejo

Tožilstvo trdi, da je 31-letnik truplo nekdanje partnerice stlačil v potovalni kovček, ga naložil v osebni avtomobil in odpeljal iz Avstrije v Slovenijo. Nato naj bi kovček s truplom zakopal na odmaknjenem gozdnem območju. Ko je Stefanie konec novembra izginila, so sprožili obsežno iskalno akcijo. Preiskava se je kmalu razširila tudi na Slovenijo, kjer so preiskovalci nazadnje našli njeno truplo.

Umor zanika, nekaj pa je priznal

Patrick M., ki pred tem še ni bil kazensko obsojen, krivdo za umor zavrača.

Preiskovalcem pa naj bi priznal, da je truplo prepeljal čez državno mejo in ga zakopal v gozdu. Če ga bo sodišče spoznalo za krivega umora, mu v Avstriji grozi od 10 do 20 let zapora ali dosmrtna zaporna kazen.

Preiskovali tudi njegovega brata in očima

Primer se je med preiskavo še dodatno zapletel. Avstrijski organi so preverjali tudi obtoženčevega brata in očima zaradi suma, da sta mu pomagala pri prevozu oziroma skrivanju trupla. Tožilstvo v Gradcu je postopek proti njima medtem ustavilo, saj ni našlo dokazov, da bi pri teh dejanjih sodelovala na avstrijskem ozemlju.

Tožilstvo v Gradcu je vložilo obtožnico proti 31-letnemu slovenskemu državljanu Patricku M., ki naj bi umoril svojo 32-letno nekdanjo partnerico Stefanie P., njeno truplo skril v kovček in ga odpeljal čez mejo v Slovenijo. FOTO: Instagram

Toda s tem zgodba zanju še ni nujno končana. Morebitno pomoč pri skrivanju posmrtnih ostankov na slovenskih tleh lahko preiskujejo slovenski organi pregona. Ti po poročanju Dnevnika.hr preverjajo, ali obstaja podlaga za kazenski postopek proti obema tudi v Sloveniji.