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Slovenca Patricka M. obtožili grozljivega umora: nekdanjo partnerico Stefanie P. naj bi zadavil, truplo stlačil v kovček in ga zakopal v Sloveniji

Primer, ki je zaradi načina smrti in skrivanja trupla močno odmeval na obeh straneh meje, se bo zdaj nadaljeval pred deželnim kazenskim sodiščem v Gradcu.
Tožilstvo v Gradcu je vložilo obtožnico proti 31-letnemu slovenskemu državljanu Patricku M., ki naj bi umoril svojo 32-letno nekdanjo partnerico Stefanie P., njeno truplo skril v kovček in ga odpeljal čez mejo v Slovenijo FOTO: Zaslonski Posnetek/Instagram/Delo UI 

Tožilstvo v Gradcu je vložilo obtožnico proti 31-letnemu slovenskemu državljanu Patricku M., ki naj bi umoril svojo 32-letno nekdanjo partnerico Stefanie P., njeno truplo skril v kovček in ga odpeljal čez mejo v Slovenijo FOTO: Zaslonski Posnetek/Instagram/Delo UI 

Stefanie Pieper iz Gradca FOTO: Zaslonski Posnetek FOTO: Zaslonski Posnetek

Stefanie Pieper iz Gradca FOTO: Zaslonski Posnetek FOTO: Zaslonski Posnetek

Tožilstvo v Gradcu je vložilo obtožnico proti 31-letnemu slovenskemu državljanu Patricku M., ki naj bi umoril svojo 32-letno nekdanjo partnerico Stefanie P., njeno truplo skril v kovček in ga odpeljal čez mejo v Slovenijo. FOTO: Instagram

Tožilstvo v Gradcu je vložilo obtožnico proti 31-letnemu slovenskemu državljanu Patricku M., ki naj bi umoril svojo 32-letno nekdanjo partnerico Stefanie P., njeno truplo skril v kovček in ga odpeljal čez mejo v Slovenijo. FOTO: Instagram

Tožilstvo v Gradcu je vložilo obtožnico proti 31-letnemu slovenskemu državljanu Patricku M., ki naj bi umoril svojo 32-letno nekdanjo partnerico Stefanie P., njeno truplo skril v kovček in ga odpeljal čez mejo v Slovenijo FOTO: Zaslonski Posnetek/Instagram/Delo UI 
Stefanie Pieper iz Gradca FOTO: Zaslonski Posnetek FOTO: Zaslonski Posnetek
Tožilstvo v Gradcu je vložilo obtožnico proti 31-letnemu slovenskemu državljanu Patricku M., ki naj bi umoril svojo 32-letno nekdanjo partnerico Stefanie P., njeno truplo skril v kovček in ga odpeljal čez mejo v Slovenijo. FOTO: Instagram
M. U.
 21. 9. 2026 | 16:30
 21. 9. 2026 | 16:40
2:38
A+A-

Grozljiv primer, ki je lani pretresel Avstrijo in Slovenijo, dobiva (vsaj delen) sodni epilog. Tožilstvo v Gradcu je vložilo obtožnico proti 31-letnemu slovenskemu državljanu Patricku M., ki naj bi umoril svojo 32-letno nekdanjo partnerico Stefanie Pieper, njeno truplo skril v kovček in ga odpeljal čez mejo v Slovenijo. 

Stefanie Pieper iz Gradca FOTO: Zaslonski Posnetek FOTO: Zaslonski Posnetek
Stefanie Pieper iz Gradca FOTO: Zaslonski Posnetek FOTO: Zaslonski Posnetek

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Nove podrobnosti umora vplivnice Stefanie: Patrik truplo v kovčku zakopal pri Majšperku, vpletena naj bi bila tudi oče in brat

Avstrijski preiskovalci Patricku M. očitajo umor in oskrunitev trupla. Po navedbah obtožnice naj bi Stefanie P. 23. novembra 2025 v Gradcu namerno ubil. Tožilstvo trdi, da jo je močno davil, poleg tega pa naj bi ji povzročil vbodne in rezne rane na vratu, je tako navedel Dnevnik.hr.

Po dejanju naj bi sledil še srhljiv poskus prikrivanja zločina.

Truplo naj bi odpeljal čez mejo

Tožilstvo trdi, da je 31-letnik truplo nekdanje partnerice stlačil v potovalni kovček, ga naložil v osebni avtomobil in odpeljal iz Avstrije v Slovenijo. Nato naj bi kovček s truplom zakopal na odmaknjenem gozdnem območju.  Ko je Stefanie konec novembra izginila, so sprožili obsežno iskalno akcijo. Preiskava se je kmalu razširila tudi na Slovenijo, kjer so preiskovalci nazadnje našli njeno truplo. 

Umor zanika, nekaj pa je priznal

Patrick M., ki pred tem še ni bil kazensko obsojen, krivdo za umor zavrača.

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Je Slovenec Patrik Stefanie še živo stlačil v kovček?!

Preiskovalcem pa naj bi priznal, da je truplo prepeljal čez državno mejo in ga zakopal v gozdu. Če ga bo sodišče spoznalo za krivega umora, mu v Avstriji grozi od 10 do 20 let zapora ali dosmrtna zaporna kazen. 

Preiskovali tudi njegovega brata in očima

Primer se je med preiskavo še dodatno zapletel. Avstrijski organi so preverjali tudi obtoženčevega brata in očima zaradi suma, da sta mu pomagala pri prevozu oziroma skrivanju trupla. Tožilstvo v Gradcu je postopek proti njima medtem ustavilo, saj ni našlo dokazov, da bi pri teh dejanjih sodelovala na avstrijskem ozemlju. 

Tožilstvo v Gradcu je vložilo obtožnico proti 31-letnemu slovenskemu državljanu Patricku M., ki naj bi umoril svojo 32-letno nekdanjo partnerico Stefanie P., njeno truplo skril v kovček in ga odpeljal čez mejo v Slovenijo. FOTO: Instagram
Tožilstvo v Gradcu je vložilo obtožnico proti 31-letnemu slovenskemu državljanu Patricku M., ki naj bi umoril svojo 32-letno nekdanjo partnerico Stefanie P., njeno truplo skril v kovček in ga odpeljal čez mejo v Slovenijo. FOTO: Instagram

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Patrik je Stefanie v ogromnem turkiznem kovčku najprej zakopal na babičinem vrtu

Toda s tem zgodba zanju še ni nujno končana. Morebitno pomoč pri skrivanju posmrtnih ostankov na slovenskih tleh lahko preiskujejo slovenski organi pregona. Ti po poročanju Dnevnika.hr preverjajo, ali obstaja podlaga za kazenski postopek proti obema tudi v Sloveniji. 

 

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