Cariniki mobilne enote Vukovar so v sodelovanju s Službo za zatiranje tihotapljenja ter policisti Policijske mejne postaje Tovarnik pri izvajanju nadzornih ukrepov na območju kraja Ilača ustavili osebno vozilo s slovenskimi registrskimi oznakami.

Pri podrobnem pregledu vozila so našli skupno 125,5 litra herbicidov in pesticidov, 3,6 litra zdravil za živali ter štiri plinske jeklenke s skupnim volumnom 78,55 litra.

Najdeno so zasegli

Ker gre za blago, za katero so predpisane prepovedi in omejitve, so najdeno blago zasegli. Zoper osumljenega državljana Republike Slovenije je bil vložen plačilni nalog zaradi storitve prekrška po Zakonu o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije. Izrečena mu je bila denarna kazen v znesku 13260 evrov, prav tako pa mora plačati stroške uničenja blaga v znesku 1737,49 evra.