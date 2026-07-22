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HRVAŠKA

Slovenca v Medulinu osvajala dekleta, dobila hude udarce, eden od napadalcev pridržan, policija pozna tudi ostale tri

Kmalu je prišlo do verbalnega in fizičnega spora, 41-letnik in trije moški pa so slovenska državljana podrli na tla in ju pretepli.
Najnovejši napad se je zgodil ta konec tedna v Medulinu. FOTO: _jure/ Getty Images
Najnovejši napad se je zgodil ta konec tedna v Medulinu. FOTO: _jure/ Getty Images
M. U.
 22. 7. 2026 | 18:41
 22. 7. 2026 | 18:45
1:49
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Policija je ugotovila identiteto vseh oseb, ki so sodelovale v pretepu v Medulinu, ter enega storilca pridržala, medtem ko za trojico še vedno poteka iskanje, je sporočila PU Istrska.

Slovenska državljana sta skušala navezati stik z dekleti

Puljska policija je izvedla kriminalistično preiskavo zoper 41-letnega hrvaškega državljana in utemeljeno sumijo, da je povzročil hudo telesno poškodbo in poskus hude telesne poškodbe. Osumljenec je 18. julija okoli 4. ure v Medulinu skupaj s še tremi moškimi fizično napadel dva slovenska državljana, stara 26 in 23 let. Do spora je prišlo potem, ko so bili vsi gosti istega gostinskega lokala, slovenska državljana pa sta skušala navezati stik z dekleti, ki so bila v družbi s četverico moških.

Potem ko je družba zapustila gostinski lokal in se odpravila po obali, sta se za njimi odpravila tudi slovenska državljana, eden od njiju pa je izrekel pripombo, ki družbi pred njima ni bila všeč. Kmalu je prišlo do verbalnega in fizičnega spora, 41-letnik in trije moški pa so slovenska državljana podrli na tla in ju še pretepli. V dogodku je bil 26-letnik huje poškodovan, medtem ko je 23-letnik utrpel lažje poškodbe.

Policisti so 21. julija v večernih urah prijeli 41-letnika, za preostalo trojico storilcev, ki so prav tako sodelovali v napadu, pa so razpisane tiralice. Osumljeni bo nocoj priveden v pridržanje.

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Slovenca v Medulinu osvajala dekleta, dobila hude udarce, eden od napadalcev pridržan, policija pozna tudi ostale tri

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