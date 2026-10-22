Slovenca v središču finančne afere v Dubaju: kot lastnika investicijske skupine navajajo Aleša Čebulja

V tujini odmevajo finančne težave investicijske skupine AIX, ki jo je vodil Slovenec – drug Slovenec pa je domnevno dejanski lastnik. Podjetje je leta vlagateljev vračalo donose ter imelo svoje moštvo v formuli dve in tri, zdaj pa vlagatelji ne morejo do milijonskih naložb.

Britanski časnik Financial Times (FT) je razkril zgodbo o finančnih težavah vlagateljskega podjetja AIX iz Dubaja, ki je dolga leta denar pridobivalo z obljubo visokih donosov. Okoli AIX se je sestavila mreža podjetij, tudi na Kajmanjskih otokih. Zgodbo je časniku razkril angleški vlagatelj, ki je v podjetje vložil 35 milijonov evrov, še dodatnih 11 milijonov pa predstavljajo zastala izplačila donosa na glavnico. Tega je vlagatelj vplačeval nazaj, saj je podjetje AIX s sedežem v slovitem stolpu Burdž Kalifa po njegovih navedbah izplačevalo redno več kot sedem let.

Kot direktor podjetja AIX je naveden Gregor Simonič, čigar ime se pojavlja tudi v drugih povezanih podjetjih skupine AIX. Toda Aleša Čebulja kot dejanskega lastnika podjetja AIX za angleški časnik navajajo zaposleni, stranke in pravniki.

V članku sta navedena še dva primera vlagateljev, ki so ostali brez denarja. Drug medij Gulf News iz Združenih arabskih emiratov pa navaja primere večmilijonskih odškodninskih tožb. Podjetje AIX – oziroma eno izmed podjetij iz skupine AIX s sedežem na Kajmanskih otokih – potrjuje težave z unovčevanjem naložb; kot razloge navaja geopolitične negotovosti in nestanovitnosti na svetovnih trgih. Pred mesecem dni je CIMA, finančni regulator na Kajmanskih otokih, zaradi več pritožb vlagatelje javno opozoril, da tamkajšnji AIX Secure SPV nikoli ni pridobil dovoljenja za opravljanje investicijskih dejavnosti.

Podjetje je vlagatelje pridobivalo tako s sodelovanjem s sinom lokalnega bogataša kot z globalno promocijo. Ime in logotip AIX sta se znašla na letalih prevoznika Emirates, na rokavih dresov španskih nogometnih prvoligašev Celte iz Viga, s svojim moštvom pa je vstopilo tudi v formulo dve in tri. Pred dvema mesecema je direktor formule tri Bruno Michel izjavil: »Rad bi se zahvalil Alešu Čebulju in vsem pri ekipi AIX Racing za trdo delo v zadnjih treh sezonah.«

Z dirkaško ekipo se je AIX v formulo dve in tri podal pred dvema letoma. FOTO: Aixinvestment.com

Kot direktor podjetja AIX je naveden Gregor Simonič, čigar ime se pojavlja tudi v drugih povezanih podjetjih skupine AIX. Toda Aleša Čebulja kot dejanskega lastnika podjetja AIX za angleški časnik navajajo zaposleni, stranke in pravniki. Čebuljevo ime se je sicer že leta 2011 omenjalo v Delovem članku o valutno-trgovalnih shemah Luxuris in Thores, kjer so podjetja slovenskih poslovnežev s Kajmanskih otokov ter drugih davčnih oaz obljubljala visoke donose.

Različni vlagatelji so se na koncu tudi po medijih pritoževali, čeprav so jih svarili mediji in Agencija za trg vrednostnih papirjev. Čebulj je leta 2017 sicer na sodišču nastopil le kot priča, v Thorexu je bil zgolj zaposlen. Bolj od pričanja je zanimiv podatek, da je takrat že živel v Dubaju.

AIX na Arabskem polotoku ni prvič zašel v težave: v katarski Dohi je podjetje AIX Advisory group leta 2022 dobilo licenco za poslovno svetovanje, preiskava tamkajšnjih organov pa je pokazala, da so ponujali tudi investicijske posle, za katere niso imeli dovoljenja. Pogodili so se za plačilo nekaj tisoč evrov visoke kazni. V tokratnih dubajskih zapletih pa gre za višje zneske. Za pojasnila o dogajanju v njihovem podjetju smo vprašanja naslovili tudi na stike z mediji pri AIX, a jih do objave članka še nismo prejeli.