Slovenci na Hrvaškem za denar tihotapijo migrante, samo ta teden prijeli dva

Hrvaška policija je na območju Siško-moslavške županije v dveh dneh preprečila tri ločene primere domnevnega tihotapljenja migrantov, poroča index.hr. Med prijetimi sta tudi dva slovenska državljana, stara 25 in 50 let, tretji osumljenec pa je 40-letni Ukrajinec. Prvi primer so policisti obravnavali v četrtek popoldne na območju Dvora. Tam so ustavili 25-letnega Slovenca, ki je v vozilu prevažal več tujih državljanov.

Še isti dan so na območju Hrvatske Kostajnice ustavili tudi 50-letnega slovenskega državljana, ki je prav tako v avtomobilu prevažal migrante. Tretji primer je sledil v noči na petek. Na avtocesti A3 pri Novski so policisti ustavili 40-letnega državljana Ukrajine. Tudi v njegovem vozilu so našli tuje državljane.

Policija: prevoz je bil dogovorjen za denar

Po ugotovitvah kriminalistov naj bi vsi trije osumljenci tujce prevažali za vnaprej dogovorjeno denarno plačilo. Policija je ugotovila tudi, da so osebe, ki so jih imeli v vozilih, pred tem nezakonito prestopile hrvaško državno mejo. Po končani preiskavi so vse tri moške predali pripornemu nadzorniku Policijske uprave siško-moslavške. Zoper njih so vložili kazenske ovadbe zaradi suma kaznivega dejanja protipravnega vstopa, gibanja in bivanja na Hrvaškem oziroma v drugih državah Evropske unije in schengenskega območja. Postopek z migranti bo hrvaška policija nadaljevala v skladu z zakonom o tujcih.

Na Hrvaškem so letos že večkrat prijeli tuje državljane zaradi suma plačanega prevažanja migrantov. Aprila so denimo na območju Karlovca prijeli 42-letno Slovenko, ki je v vozilu z avstrijskimi registrskimi oznakami prevažala tujce, ki so nezakonito vstopili v državo. Konec avgusta pa so pri Novi Gradiški prijeli 42-letnega Ukrajinca. Policija je ugotovila, da se je z neznanimi osebami predhodno dogovoril za prevoz migrantov do določenega cilja v zameno za denar.

Primeri kažejo, da hrvaška policija na poteh proti Sloveniji in drugim državam schengenskega območja še naprej redno prestreza voznike, ki naj bi pri nezakonitem prevozu ljudi sodelovali zaradi zaslužka.