Slovenci vodili ilegalno tovarno cigaret?! Hrvati aretirali Aleksandra Ploja, Biana Audiča in Mateja Bavdka

NEZAKONITA PRODAJA NA ČRNEM TRGU

Restavracijo naj bi spremenili v dobičkonosni obrat za proizvodnjo cigaret.

Trije Slovenci naj bi na Hrvaškem od decembra lani vodili mednarodno tovarno ilegalnih cigaret. Namenjene so bile nezakoniti prodaji na črnem trgu v državah Evropske unije. V nekdanji restavraciji so postavili proizvodnjo z opremo, vredno okoli 1,5 milijona evrov. V drugem objektu so uredili skladišče, tovornjake s tobakom in cigaretami pa po cestah spremljali z osebnimi avtomobili. Hrvaški kriminalisti so domnevno združbo spremljali več mesecev, preden so prvega oktobra podjetnikom stopili na prste. Z njimi naj bi sodelovali trije ukrajinski državljani, 22-letni Roman Shniaruk, 49-letni ...