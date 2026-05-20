Slovencu na avtocesti hrvaška policija zaračunala kar 5700 evrov kazni, to je razlog

Slovenski državljan (28) je na hrvaški avtocesti A3 doživel verjetno najdražjo policijsko kontrolo v življenju. Policisti so ga ujeli pri Lipovljanih, ko je močno pritiskal na plin, prava bolečina za njegovo denarnico pa se je začela šele, ko so policisti odprli njegov dosje, pišejo hrvaški mediji.

V ponedeljek okoli polnoči so policisti ustavili avtomobil slovenskih registrskih oznak, ki je vozil s hitrostjo 205 kilometrov na uro. Poleg nevarnega divjanja so policisti takoj ugotovili, da 28-letnik sploh ne bi smel voziti, saj je zanj veljal varnostni ukrep prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na Hrvaškem. Mladeniča so takoj aretirali in odpeljali k dežurnemu sodniku.

Pristojno občinsko sodišče je vozniku brez odlašanja izreklo novo visoko kazen zaradi aktualnih prekrškov: 1980 evrov denarne kazni in štiri mesece nove prepovedi uporabe vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Hrvaške.

Našli so mu še stare dolgove: plačal je vse do zadnjega centa

A pravi šok je sledil, ko je policija voznikovo identiteto podrobno preverila v sistemu. Izkazalo se je, da slovenski voznik ni prvič divjal po hrvaških cestah, obenem pa se je doslej uspešno izogibal plačilu kazni. S podrobnim preverjanjem so ugotovili, da ima voznik kar 3720 evrov neporavnanih dolgov zaradi prej storjenih prometnih prekrškov v Republiki Hrvaški.

Ker ga je policija ujela, je moral Slovenec takoj poravnati ves dolg. Ko so sešteli kazen za novo divjanje kljub prepovedi in vse stare dolgove, je moral slovenski državljan skupaj plačati 5700 evrov. Nato so ga izpustili.