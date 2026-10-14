Slovencu v Varaždinu uničili avtodom, ostal brez kar nekaj vrednejših predmetov

Neprijetna izkušnja je na Hrvaškem doletela 63-letnega slovenskega državljana, ki mu je neznanec na parkirišču v Koprivnički ulici v Varaždinu vlomil v avtodom in iz njega odnesel več vrednejših predmetov. Po podatkih varaždinske policije je tat odnesel navigacijsko napravo in električno kolo.

Škode za okoli 2000 evrov

Policija materialno škodo ocenjuje na približno 2000 evrov. Kdaj natančno je storilec vlomil v avtodom in na kakšen način je vanj prišel, policija v doslej objavljenih informacijah ni navedla. Prav tako za zdaj ni podatka, da bi osumljenca že izsledili. Varaždinski policisti nadaljujejo iskanje storilca in preiskujejo okoliščine vloma.

Takšni primeri so tudi opozorilo vsem, ki na pot vzamejo več vrednejše opreme. Slovenska policija voznikom svetuje, naj v parkiranih vozilih na vidnih mestih ne puščajo torbic, denarnic, navigacijskih naprav, računalnikov in drugih predmetov, ki bi lahko privabili tatove. Vozilo je priporočljivo parkirati na urejenem in osvetljenem mestu, ob odhodu pa preveriti, ali so zaprta vsa okna ter zaklenjena vrata in prtljažnik. Policija opozarja tudi, da je smiselno uporabljati alarmne in druge varnostne naprave, če jih vozilo ima.

Posebej previdno tudi z električnimi kolesi

Tarča tatov so pogosto tudi kolesa, zato policisti priporočajo dodatno mehansko varovanje in skrbno shranjevanje podatkov o kolesu, predvsem serijske številke okvirja, znamke, tipa in drugih prepoznavnih značilnosti. Ti podatki lahko ob tatvini policiji olajšajo iskanje in identifikacijo ukradenega kolesa.