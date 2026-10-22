Slovenec (24) na Hrvaškem razbil lamborghinija za 300.000 evrov! Priča: »Drvela sta 200 kilometrov na uro!« (FOTO)

Na hrvaški avtocesti A1 se je danes zjutraj zgodila prometna nesreča, v kateri je 24-letni Slovenec z luksuznim lamborghinijem huracánom zletel s ceste in trčil v zaščitno ograjo. Na mokrem vozišču in v megli je izgubil nadzor nad dragocenim športnim avtomobilom.

V bližini počivališča Sokolac pri Brinju je tako 24-letni slovenski državljan okoli 8. ure z luksuznim črnim lamborghinijem huracánom zapeljal s cestišča in trčil v zaščitno ograjo. Po navedbah liško-senjske policije je bila za nesrečo kriva neprilagojena hitrost glede na razmere na cesti. Vozišče je bilo mokro, območje pa je prekrivala megla.

Na hrvaški avtocesti A1 se je danes zjutraj zgodila prometna nesreča, v kateri je 24-letni Slovenec z luksuznim lamborghinijem huracánom zletel s ceste in trčil v zaščitno ograjo. FOTO: Lika Express

»Gre za 24-letnega slovenskega državljana, ki je zaradi neprilagojene hitrosti in razmer na mokrem vozišču zapeljal s ceste ter trčil v zaščitno ograjo,« so pojasnili policisti. Slovenec jo je kljub nesreči odnesel brez poškodb. Policisti so opravili tudi preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da voznik ni bil pod vplivom alkohola.

»Mimo mene sta pridrvela lamborghini in ferrari«

Še posebej zanimiva pa je izpoved očividca, ki je za hrvaški Večernji list opisal dogajanje tik pred nesrečo. Po njegovih besedah sta ga nekaj minut pred dogodkom v močnem dežju z veliko hitrostjo prehitela črni lamborghini in ferrari. »Pridrvela sta mimo, pa še deževalo je. Groza. Po moji oceni sta vozila 200 kilometrov na uro,« je povedal očividec.

Nedolgo zatem je na počivališču Sokolac ponovno zagledal lamborghinija, ki je medtem že doživel nesrečo. Policija sicer ni potrdila, da je Slovenec vozil 200 kilometrov na uro. Gre torej zgolj za oceno očividca.

Luksuzni avtomobil obtičal na zaščitni ograji

Fotografije, ki jih je objavil hrvaški portal Lika Express, prikazujejo črnega lamborghinija, ki je po trčenju obtičal na zaščitni ograji.

Na hrvaški avtocesti A1 se je danes zjutraj zgodila prometna nesreča, v kateri je 24-letni Slovenec z luksuznim lamborghinijem huracánom zletel s ceste in trčil v zaščitno ograjo FOTO: Lika Express/Delo UI

Gre za izjemno drag športni avtomobil. Cene novih lamborghinijev huracán so se pred hrvaškimi dajatvami gibale od približno 184.000 evrov za osnovne različice do več kot 300.000 evrov za ekskluzivne omejene serije.

Na hrvaškem spletnem oglasniku Njuškalo se tovrstni avtomobili trenutno prodajajo za približno 240.000 do 365.000 evrov.

Kolikšna škoda je nastala na konkretnem vozilu slovenskega voznika, za zdaj ni znano. Prav tako ni podatka o njegovi natančni različici in vrednosti.