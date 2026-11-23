Italijanski policisti so v Torinu aretirali 26-letnega slovenskega državljana in 67-letnega Italijana, ki ju sumijo tatvine na območju cerkve. Moška sta imela pri sebi voziček z alkoholnimi pijačami in delovnim orodjem, njuno sumljivo vedenje pa je pritegnilo pozornost policistov. Starejši je poskušal pobegniti, a mu ni uspelo, so sporočili z italijanske državne policije. Kot so zapisali na uradni spletni strani italijanske državne policije (Polizia di Stato), so oba poleg tega kazensko ovadili tudi zaradi suma prikrivanja ukradenih predmetov.

Policisti komisariata Mirafiori so med rednim nadzorom območja v bližini cerkve svetega Andreja opazili moška, ki sta se sumljivo vedla, ko sta zapuščala dovozno pot do cerkvenih prostorov. S seboj sta potiskala voziček, v katerem je bilo več steklenic alkoholnih pijač in nekaj delovnega orodja.

Starejši poskušal pobegniti

Policisti so se odločili, da ju preverijo. 26-letnega Slovenca so takoj ustavili, 67-letni Italijan pa je ob pogledu na policiste poskušal pobegniti proti trgu Piazza Bengasi. Njegov beg ni trajal dolgo, saj so ga policisti kmalu prijeli. Med pregledom vozička so odkrili različen gradbeni material. Pri starejšem moškem so našli tudi denarnico, v kateri sta bili zdravstvena kartica in kartica za bone za prehrano, obe na ime ženske, ki je krajo prijavila nekaj dni prej.

Delavec prepoznal ukradeno orodje

V bližini cerkve so policisti opazili avtomobil z odprtim prtljažnikom, v katerem je bilo delovno orodje. Vozilo je pripadalo moškemu, ki je v cerkvenih prostorih opravljal določena dela. Ko so mu policisti povedali, kaj so našli pri osumljencih, je delavec ugotovil, da so mu iz avtomobila izginili vrtalnik, kotni brusilnik in pištola za lepilo. Vse tri predmete je prepoznal med stvarmi, ki so jih policisti pred tem zasegli osumljencema.

Policisti so vse najdene predmete vrnili zakonitim lastnikom, oba moška pa aretirali zaradi suma tatvine v sostorilstvu in ju ovadili zaradi suma prikrivanja. Po odredbi pravosodnih organov so ju odpeljali v tamkajšnji zapor.

Italijanska policija ob tem poudarja, da je kazenski postopek še v fazi predhodne preiskave, zato za oba osumljenca do morebitne pravnomočne obsodilne sodbe velja domneva nedolžnosti.