Slovenec divjal v bolnišnici, v zaporu in na WC-ju: grozil zdravniku, a to še ni vse

V petek zjutraj so v splitski bolnišnici vladale napete razmere, ko je 48-letni državljan Slovenije grozil zdravniku in se mu nastavljal v obraz, nato pa v skupnih prostorih za paciente z nogo razbil steklo na balkonskih vratih, poroča Slobodna Dalmacija.

Po prijavi je policija hitro prispela, ga aretirala in odpeljala na postajo, kjer pa se je njegovo vedenje še poslabšalo. Moški je slekel oblačila, kričal, udarjal po rešetkah in poškodoval gumb za klicanje.

Težave so se nadaljevale tudi v priporni enoti, kjer je ponovno strgal oblačila in se obnašal nekontrolirano, zato je morala posredovati reševalna ekipa, ki ga je odpeljala nazaj v bolnišnico.

Med prevozom na sodišče je moški zahteval, da gre na WC, se zaklenil in odklonil izhod. Policisti so morali nasilno odpreti vrata in uporabiti silo.

Zoper njega je bila vložena kazenska ovadba zaradi prisile proti zdravstvenemu delavcu in uničenja tuje lastnine, preiskovalni sodnik pa mu je odredil preiskovalni zapor, po tem pa so ga odpeljali v zapor.