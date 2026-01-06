Slovenec in partnerica razdejala hotel v Zagrebu. Prišla sta na novoletno praznovanje

Državljana Slovenije Roka K. so zagrebški policisti na silvestrovo aretirali, na zahtevo tožilstva pa so mu odredili tudi preiskovalni pripor, piše Index.hr. Kot piše portal, sta s partnerico povzročila kaos v enem od zagrebških hotelov. V Zagreb sta prišla na silvestrovo, a se je dekle preveč opilo in težavam ni bilo videti konca.

Kmalu se ji je pri divjanju po hotelski sobi in hotelu pridružil tudi Rok K., ki je bil, kot se je pozneje izkazalo, prav tako pod vplivom alkohola. Ker sta oba razgrajala po hotelu, je osebje v nekem trenutku zaprlo vhodna vrata in se odločilo poklicati policijo. A pobesneli Slovenec je vrata razbil in povzročil precejšnjo škodo.

Policisti so preiskali tudi njuno hotelsko sobo, kjer so našli približno 100 tablet MDMA ter okoli 30 gramov kokaina.

Zaradi tega so Roka K. pridržali in zoper njega vložili kazensko ovadbo zaradi zlorabe prepovedanih drog in poškodovanja tuje lastnine. Preiskovalni pripor so mu po pisanju Indexa odredili zato, da ne bi ponovil podobnega kaznivega dejanja in zaradi možnosti pobega v domovino.