Slovenec kokain dilal pred policisti

ARETACIJA

54-letnik v Avstriji padel z več kot tremi kilogrami mamil. Pripadal združbi, v kateri so bili še Avstrijci, Srbi in Bosanci.

Posebna enota za boj proti ulični kriminaliteti pri dunajskem državnem uradu kriminalistične policije je zadala pomemben udarec organiziranim preprodajalcem mamil, so se avstrijski policisti pohvalili na svojih spletnih straneh. Aretirali so osem moških, starih med 19 in 54 let, ter zasegli kopico drog. Gre za državljane Avstrije, Bosne in Srbije, med njimi pa je tudi 54-letni Slovenec. Tega so prijeli potem, ko so ga ustavili na avtocesti blizu Stockeraua in v njegovem avtomobilu našli približno 3,3 kilograma kokaina. Sedem osumljenih se je znašlo v priporu V kriminalistični akciji so sicer ...