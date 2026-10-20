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Slovenec na avstrijski avtocesti trčil v družino z majhnima otrokoma, dva je imel s seboj tudi sam: policija razkrila še veliko hujše ozadje

V prometni nesreči na avstrijski avtocesti A2 je bilo poškodovanih pet ljudi, med njimi dva majhna otroka. Povzročitelj, 40-letni voznik iz Slovenije, ni imel vozniškega dovoljenja, bil je pod vplivom alkohola, v njegovem avtomobilu pa so policisti našli še prepovedane droge.
Slika je simbolična. FOTO: Ui
Slika je simbolična. FOTO: Ui
G. P.
 20. 10. 2026 | 08:55
 20. 10. 2026 | 08:55
3:30
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Na avstrijski avtocesti A2 v bližini Gradca se je v petek, 16. oktobra, zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo poškodovanih pet ljudi. Med njimi sta bila tudi komaj dve- in štiriletni otrok. Nesrečo je povzročil 40-letni voznik iz Slovenije, ki je trčil v avtomobil štiričlanske družine. Policisti so med obravnavo nesreče odkrili več zaskrbljujočih okoliščin. Voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, preizkus alkoholiziranosti je pokazal prisotnost alkohola, v njegovem avtomobilu pa so našli tudi manjšo količino prepovedanih drog.

V avtomobilu tudi dveletnik in štiriletnik

Po poročanju avstrijske policije se je nesreča zgodila okoli 8.20 na južni avtocesti A2 v smeri Dunaja, na območju kraja Gössendorf v okrožju Gradec. Štiridesetletnik iz Slovenije je pri avtocestnem kilometru 180,9 z avtomobilom trčil v zadnji del vozila, ki je vozilo pred njim. V njem je bila štiričlanska družina iz Leobna. Za volanom je sedel 34-letni oče, ob njem njegova 33-letna žena, v avtomobilu pa sta bila še njuna otroka, stara dve in štiri leta. Vsi štirje so se v trčenju lažje poškodovali. Reševalci so jih odpeljali v deželno bolnišnico v Gradcu.

Poškodovan je bil tudi povzročitelj nesreče, vendar policija stopnje njegovih poškodb ni natančneje opredelila. Zaradi njegovega stanja so na kraj poslali reševalni helikopter Christophorus 12, s katerim so ga prepeljali v graško bolnišnico.

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Brez izpita, z alkoholom v krvi in drogami v avtomobilu

Ko so policisti začeli ugotavljati okoliščine nesreče, so pri 40-letniku odkrili več kršitev. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je bil voznik rahlo alkoholiziran. Ob preverjanju njegovih dokumentov se je izkazalo, da sploh nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Toda to še ni bilo vse. Med pregledom avtomobila so policisti našli tudi manjšo količino prepovedanih drog. Avstrijska policija ni navedla, za katere droge je šlo, prav tako ni sporočila, da bi bil voznik med vožnjo pod njihovim vplivom. Za zdaj tudi ni znano, zakaj je trčil v avtomobil pred seboj.

Nesreča je povzročila večje prometne težave na eni glavnih avstrijskih avtocest. Zaradi pristanka reševalnega helikopterja so morali avtocesto v smeri Dunaja začasno popolnoma zapreti. Nastal je približno štiri kilometre dolg zastoj. Toda težave so imeli tudi reševalci, ki so se poskušali prebiti do poškodovanih. Kot poročajo avstrijski mediji, vozniki v zastoju niso pravilno vzpostavili reševalnega pasu, zaradi česar so imela intervencijska vozila težave pri dostopu do kraja nesreče.

Po končani intervenciji so avtocesto ponovno odprli, promet pa se je postopoma normaliziral. Avstrijska policija je potrdila, da je povzročitelj prihajal iz Slovenije, ni pa navedla njegovega državljanstva.

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