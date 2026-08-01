Slovenec osumljen serije tatvin po Istri, prijeli so ga pri Opatiji

Sinoči okoli 20.30 so hrvaški policisti med rednim nadzorom prometa v Ičićih pri Opatiji opazili osebno vozilo s slovenskimi registrskimi oznakami, ki je vozilo v smeri Lovrana. S preverjanjem so ugotovili, da gre za vozilo, ki ga je vozil 37-letni slovenski državljan, za katerim je bilo razpisano iskanje Policijske postaje Poreč. Slovenski voznik pri sebi ni imel niti vozniškega dovoljenja, osumljen pa je storitve kaznivih dejanj tatvin v trgovinah po vsej Istri.

V vozilu so našli več različnih ukradenih predmetov, ki bodo vrnjeni trgovinam. Osumljenca so prijeli in privedli na Policijsko postajo Opatija, po končanem postopku pa so ga zaradi storjenih prometnih prekrškov kaznovali v skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa. S plačilnim nalogom so mu izrekli denarno kazen v višini 1.320 evrov ter prepoved upravljanja vozil na območju Republike Hrvaške za obdobje šestih mesecev.

37-letnika so odpeljali na kriminalistično preiskavo na Policijsko upravo Istrske županije v Pulju. FOTO: David Jerković, Pixsell

S plačilnim nalogom so mu izrekli denarno kazen v višini 1.320 evrov ter prepoved upravljanja vozil na območju Republike Hrvaške za obdobje šestih mesecev.

Sledi kriminalistična preiskava

Zaradi utemeljenega suma storitve več kaznivih dejanj so 37-letnika odpeljali na kriminalistično preiskavo na Policijsko upravo Istrske županije v Pulju, poroča Morski.hr.