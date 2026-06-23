Slovenec pri Reki divjal več kot 100 km/h nad omejitvijo! Dobil prepoved vožnje na Hrvaškem

Policijski prestreznik na avtocesti A7 je ustavil slovenskega državljana, ki je vozil s hitrostjo 205 km/h. Med vikendom so hrvaški policisti zabeležili tudi voznika z rekordno 2,40 promila alkohola v krvi. Skupaj so na območju Primorsko-goranske županije v času poostrenega nadzora zabeležili 270 prometnih prekrškov.

Najvišjo hitrost so zaznali v petek, 19. junija, nekaj pred 19. uro na avtocesti A7 pri razcepu Jurdani. Policijski prestreznik je tam ustavil osebno vozilo slovenskih registrskih oznak, ki ga je vozil 34-letni slovenski državljan. Ta je v smeri Reke vozil 205 km/h na odseku, kjer je hitrost omejena na 100 km/h, pišejo hrvaški mediji.

Zaradi prekrška so mu izdali plačilni nalog v višini 660 evrov ter mu izrekli prepoved vožnje na Hrvaškem za obdobje treh mesecev.

Med 231 preizkušenimi vozniki je bilo 43 pod vplivom alkohola. Najvišjo vrednost – 2,40 promila – so v soboto okoli 16.30 izmerili 48-letnemu hrvaškemu vozniku na območju Viškova. Policisti so ga pridržali do streznitve, nato pa mu izdali globo v višini 1320 evrov in prepoved vožnje za tri mesece.

Istega dne so pri Kraljevici ustavili še 34-letnega voznika z 2,03 promila alkohola v krvi. Tudi njega so pridržali, zoper njega pa je bil podan predlog sodišču za kazen 2650 evrov in šestmesečno prepoved vožnje.

V 55 prometnih nesrečah je bilo poškodovanih 21 oseb, med njimi šest huje. Policija ob tem znova opozarja vse udeležence v prometu na odgovorno vožnjo in spoštovanje prometnih pravil.