Slovenec v Istri ustavil avtomobil pred zapornico, moški ga je napadel s kovinsko palico

V zalivu Kuje v Istri so v torek napadli 36-letnega slovenskega državljana. Neznani moški ga je udaril s kovinsko palico in ga lažje poškodoval, sporočilo istrske policije povzema Index.hr.

Napad se je zgodil okoli 20. ure na ribiškem pomolu. Po navedbah policije je Slovenec ustavil vozilo pred dvižno zapornico, nato pa je do njega pristopil neznani moški. Po besednem sporu ga je napadalec s kovinsko palico dvakrat udaril po telesu in nato pobegnil.

Poškodovani 36-letnik je zdravniško pomoč poiskal v bolnišnici v Pulju, kjer so ugotovili, da je utrpel lažje poškodbe.

Policija nadaljuje preiskavo, da bi razjasnila vse okoliščine dogodka in izsledila storilca.