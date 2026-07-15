Slovenec v Nerezinah pretepel 60-letnika in mu povzročil hude telesne poškodbe

Hrvaška policija je kazensko ovadila 47-letnega slovenskega državljana, ki ga sumi, da je v kampu v Nerezinah na otoku Lošinj hudo telesno poškodoval 60-letnika, ki je prav tako slovenski državljan. Po zaključeni kriminalistični preiskavi so osumljenca predali pripornemu nadzorniku.

Kot so sporočili s policijske uprave, se je incident zgodil v soboto, 11. julija, okoli 23. ure v kampu v Nerezinah. Primer so obravnavali policisti Policijske postaje Mali Lošinj s policijsko izpostavo Cres. Po dosedanjih ugotovitvah policije je med moškima najprej prišlo do motenja javnega reda in miru ter verbalnega spora, ki je nato prerasel v fizični obračun.

Policija 47-letnika sumi, da je 60-letnega slovenskega državljana udaril v predel obraza oziroma glave. Po udarcu je oškodovanec padel na tla. Zoper 47-letnega slovenskega državljana je bila zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe podana kazenska ovadba pristojnemu državnemu tožilstvu. Po končani kriminalistični preiskavi so ga predali pripornemu nadzorniku. Hrvaška policija drugih podrobnosti o okoliščinah dogodka za zdaj ni sporočila.