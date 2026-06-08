Slovenec zaboden na Zelenem vencu, aretirali brata

Državljan Slovenije je bil danes zjutraj poškodovan v incidentu, ki se je zgodil v Ulici Gavrila Principa v Beogradu, potem ko je verbalni spor prerasel v fizični obračun. Po doslej znanih informacijah sta bila med pretepom napadena dva slovenska državljana, stara 27 in 29 let, pri čemer je eden od njiju utrpel vbodno rano v predelu noge.

V bližini kraja dogodka sta bila dva policista, ki v tistem trenutku nista bila na dolžnosti. S hitro reakcijo sta obvladala in zadržala osumljenca do prihoda policijskih patrulj. Po poročanju srbskih medijev sta bila zaradi napada aretirana dva brata, stara 30 in 27 let. Pri njiju so našli tudi nož, za katerega sumijo, da je bil uporabljen med incidentom.

Pristojni organi nadaljujejo preiskavo

Poškodovanega mladeniča so prepeljali v urgentni center v Beogradu, kjer so ugotovili, da je utrpel lažje telesne poškodbe. Pristojni organi nadaljujejo preiskavo, da bi ugotovili vse okoliščine dogodka in motive spora, poroča Danas.rs.