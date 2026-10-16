Slovenec, zaposlen v avstrijskem hotelu, na račun delodajalca skrivaj naročil 11 dragih telefonov: razlog priznal šele policistom

V avstrijskem turističnem kraju Seefeld na Tirolskem so policisti razkrili sum nenavadnega oškodovanja hotelskega podjetja, v katerega je vpleten slovenski državljan. Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi 34-letnik, ki je bil v hotelu zaposlen kot nabavnik, svoj položaj izkoristil za naročanje dragih mobilnih telefonov na račun delodajalca.

Avstrijsko policijo so o domnevnih nepravilnostih obvestili v četrtek, 15. oktobra, okoli 9.20. Izkazalo se je, da naj bi Slovenec prek hotelskega sistema za naročanje blaga pridobil kar enajst mobilnih telefonov v skupni vrednosti petmestnega evrskega zneska.

Telefone naročal na račun hotela

Po poročanju avstrijskega časnika Kronen Zeitung je 34-letnik izkoristil dostop do internega naročniškega sistema hotela in prek njega naročil enajst dragih pametnih telefonov. Naprave so dostavili na naslov hotela, kjer je bil zaposlen. Toda pri tem se domnevne nepravilnosti niso končale. Slovenec naj bi pri spletni trgovini ustvaril še lasten seznam naročil, s katerim je povezal podatke hotelske kreditne kartice. Tako naj bi si omogočil tudi dodatno nakupovanje na račun podjetja.

Vrednost enajstih telefonov je po podatkih avstrijske policije znašala najmanj 10.000 evrov, natančnega zneska pa niso razkrili.

Policistom priznal, zakaj je potreboval denar

Med zaslišanjem je 34-letnik po navedbah policije dejanja v celoti priznal. Pojasnil je, da je telefone po prejemu prodal naprej in zanje iztržil več tisoč evrov. Razkril je tudi, zakaj je potreboval denar. Kot je povedal policistom, naj bi z njim financiral svojo odvisnost od iger na srečo. Prav ta naj bi bila po njegovih besedah razlog, da je posegel po premoženju delodajalca.

Hotel je po razkritju domnevnega oškodovanja s slovenskim državljanom že prekinil delovno razmerje. Policija primer obravnava zaradi suma poneverbe, nadaljnji pravosodni postopki pa bodo pokazali, kakšne posledice bodo doletele 34-letnika. Avstrijski organi identitete Slovenca niso razkrili, prav tako niso navedli, koliko časa naj bi dejanja trajala in ali je hotel utrpel še kakšno dodatno škodo.