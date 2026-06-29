Slovenka (54) in Slovenec (20) sta se »izkazala« v Istri: prebutala starejša občana, stara 80 in 86 let

Hrvaška policija je v gostinskem lokalu v Lovrečici v Istri pridržala 54-letno Slovenko in 20-letnega Slovenca, ki naj bi na terasi lokala napadla tri goste, tudi dva, stara 80 in 86 let, je danes poročal časnik Jutarnji list. Osumljena sta več kaznivih dejanj, med drugim groženj in povzročitve telesnih poškodb.

Ženska naj bi tudi grozila policiji s smrtjo

Hrvaška policija je v nedeljo zvečer prejela prijavo o kršitvi javnega reda in miru v gostinskem lokalu v Lovrečici, kjer je izbruhnil konflikt med več osebami. Ob prihodu policije so se pomirili vsi, razen dveh državljanov Slovenije, in sicer 54-letnice in 20-letnega moškega, ki sta še naprej kričala, nato pa naj bi začela žaliti in poniževati policiste.

Ženska naj bi po poročanju Jutarnji list policistom grozila s smrtjo. Med aretacijo je skušala pobegniti, zaradi česar so policisti proti njej uporabili prisilna sredstva. 20-letnik naj bi takrat zgrabil policista za roko, ga potegnil in poskušal preprečiti pridržanje 54-letnice. Policisti so tudi proti njemu uporabili prisilna sredstva in oba odpeljali na postajo.

Ugotovili so, da sta slovenska državljana poleg grožnjam policistom domnevno grozila tudi 80-letni ženski, 86-letnemu moškemu in 44-letniku, ki sta jih lažje poškodovala.

Slovenca bosta vroče poletne dni preživela na hladnem, vendar verjetno ne, kot sta si zamislila. FOTO: Špela Ankele

54-letna Slovenka je osumljena petih kaznivih dejanj grožnje in dveh kaznivih dejanj povzročitve telesnih poškodb, 20-letni Slovenec pa dveh groženj, dveh povzročitev telesnih poškodb in upiranja uradni osebi.