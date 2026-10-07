Slovenka padla z jadrnice pri Murterju, njeno življenje je ogroženo

V Jezerih na Hrvaškem se je v ponedeljek zgodila huda nesreča, v kateri se je poškodovala 51-letna slovenska državljanka. Po poročanju portala morski.hr je ženska padla z jadrnice v morje in pri tem utrpela hude poškodbe.

Po nesreči so jo z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Šibenik, kjer je ostala na zdravljenju. Njeno zdravstveno stanje je resno, po navedbah hrvaških medijev je življenjsko ogrožena.

Šibeniška policija je sporočila, da v dogodku niso ugotovili elementov kaznivega dejanja. O nesreči bodo podali poročilo pristojnemu državnemu tožilstvu v Šibeniku.

Več podrobnosti o okoliščinah padca za zdaj ni znanih.